Laufenburg: Hotel Schützen soll Autosilo weichen

Laufenburg Hotel Schützen soll durch futuristisches Autosilo ersetzt werden Vier Planung- und Architekturbüros präsentierten ihre Vorschläge für die Entwicklung des Areals Schützen/Bahnhof und Burgmatt in Laufenburg. Viele Fragen stehen aber noch offen. Peter Schütz 13.12.2021, 05.00 Uhr

Nicolas Mentha (von links), Jeanine Walther und Anna Kopacsi präsentieren das Siegermodell zum Studienauftrag. Peter Schütz (10. Dezember 2021)

Für die künftige Entwicklung des Areals Schützen/Bahnhof und Burgmatt an der Kantonsstrasse in Laufenburg gibt es konkrete Vorstellungen. Als erste bauliche Massnahmen sollen das ehemalige Hotel Schützen zurückgebaut und die Parkplätze Burgmatt Süd auf das Schützenareal verlegt werden. Dort soll ein öffentliches Parkhaus in der Form eines rund 30 Meter hohen Silos entstehen. Gleichzeitig soll der derzeitige Parkplatz Burgmatt Süd zum Stadtplatz umgestaltet werden.

Das Siegermodell mit dem Schulhaus Burgmatt vorne rechts daneben dem neuen Schulgebäude und hinten dem Autosilo. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

So sieht es der am Freitagabend, 10. Dezember, im Rahmen einer Vernissage in der Stadthalle vorgestellte Projektvorschlag des Teams Mentha Walther Architekten aus Zürich vor. Ein Beurteilungsgremium unter dem Vorsitz von Gemeinderat André Maier war einstimmig zum Schluss gekommen, diesen Projektvorschlag (Kostenpunkt: 16,4 Millionen Franken) weiter zu verfolgen.

Vorausgegangen war ein Studienauftrag der Stadt Laufenburg bezüglich der künftigen Entwicklung der Areale Schützen/Bahnhof und Burgmatt. Insgesamt 14 Architektenteams wurden angeschrieben, vier davon gelangten in die engere Auswahl.

190 Parkplätze auf zwölf Geschossen sind angedacht

Nebst Mentha Walther Architekten gehörten zu den Auserwählten die Teams Architheke und Metron, beide aus Brugg, sowie Trachsel Hiestand Architektur aus Zürich. Ihre Projektvorschläge stellte am Freitag der Architekt und stellvertretende Leiter Bauverwaltung Christian Müller anhand von Plänen und Modellen vor. Die Projekte blieben über das Wochenende ausgestellt.

Markantestes Objekt des vom Beurteilungsgremium bevorzugten Vorschlags ist das futuristisch anmutende Autosilo mit rund 190 Parkplätzen auf zwölf Geschossen an der Stelle des Hotel Schützen. Dort soll das Parken mit Lift erfolgen. Weitere Nutzungen etwa für Dienstleistungen, Büros oder Wohnungen sind möglich.

Stadtammann Herbert Weiss (rechts) und stellvertretende Leiter Bauverwaltung Christian Müller stellen das Siegerprojekt vor. Peter Schütz (10. Dezember 2021)

Die Vorbereiche werden für Erschliessungsflächen des Autosilos, Kurzzeitparkflächen und die Anlieferung der Gewerbeflächen beansprucht. Die Zufahrt zum Autosilo soll rückseitig über den Schützenweg erfolgen. Mit einer Fotovoltaikanlage soll das Silo gleichzeitig eine Energieanlage sein.

Gegenüber des Autosilos ist geplant, auf dem Burgmatt-Areal zwischen den beiden bestehenden Schulhäuser ein neues Schulgebäude zu erstellen. Dieses kann nachträglich aufgestockt werden. Der Pausenplatz soll sich auf der strassenabgewandten Seite befinden. Anstelle des bestehenden Parkplatzes soll ein begrünter Stadtplatz mit Raum für Spiel- und Aufenthaltsflächen entstehen.

Siegerprojekt ist kein «Auftrag zur Umsetzung»

Gemäss Empfehlung des Beurteilungsgremiums soll die weitere Entwicklung mit den komplexen Abläufen und vielfältigen Abhängigkeiten von einer externen Fachperson geführt und koordiniert werden. Vom Tisch sind die bislang diskutierten Strassenüberquerungen wie Passerelle oder Unterführung. Stattdessen sind zwei gesicherte, ebenerdige Fussgängerübergänge, die dem Zugang zur Altstadt und der Erschliessung der Schulanlagen dienen, angedacht.

Im Januar 2018 wurde der «Schützen» durch einen Brand schwer beschädigt. Dennis Kalt (27. Mai 2020)

Die Liegenschaft Hotel Schützen befindet sich seit dem Jahr 2019 im Besitz der Stadt Laufenburg. Zuvor hatte die Gemeindeversammlung dem Kauf für 1,68 Millionen Franken zugestimmt. Das Gebäude steht unter kommunalem Denkmalschutz. Der Gemeinderat André Maier sagte dazu:

«Der Schützen ist schutzwürdig, aber aufgrund des Zustandes nicht schutzfähig.»

Soll das Gebäude einer anderen Nutzung weichen, muss der Gemeinde eine Änderung des Nutzungsplanes vorgelegt werden. «Da braucht es noch einiges an Arbeit», stellte Stadtammann Herbert Weiss klar. Klar ist ebenfalls: «Das Siegerprojekt ist eine Empfehlung und bedeutet nicht den Auftrag zur Umsetzung», so Herbert Weiss.

Als Nächstes soll eine neue Gruppe gebildet werden, die sich mit der Umsetzung und Finanzierung des Projekts beschäftigt.