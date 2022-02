Red Lion in Laufenburg hat sich gut etabliert

Laufenburg «Red Lion» hat sich gut etabliert – Betreiber mahnt Gäste zu mehr Ruhe im Städtli und wehrt sich gegen Gerede Seit fast drei Monaten ist Laufenburg um eine Lokalität reicher. Neben Gerede über seine Person und ein paar lauten Gästen ist Inhaber Sascha Lenzin zufrieden mit dem Start der Bar. Gegen die unschönen Behauptungen und Verursacher von Ruhestörung möchte er angehen und fordert dennoch mehr Toleranz. Andrea Worthmann 23.02.2022, 05.00 Uhr

Sascha Lenzin hinter der Bar im «Red Lion». Andrea Worthmann

Dunkel und ein bisschen schummrig. Das Licht reduziert, Lampen an der Decke, deren Farbverlauf langsam wechselt. Der neonleuchtende Schriftzug vom «Red Lion» an der Wand hebt sich hell ab. Die Fensterfront grossflächig mit Milchfolie abgeklebt, damit nicht jeder reingucken kann. So präsentiert sich die Bar am Abend.