Fricktal Regio fordert: S-Bahn muss sofort ausgebaut werden

Halbstundentakt Planungsverband Fricktal Regio fordert: S-Bahn nach Laufenburg muss umgehend ausgebaut werden Die S1 fährt zwischen Laufenburg und Stein nur im Stundentakt. Die Regierung möchte es dabei belassen und stattdessen einen zusätzlichen Schnellbus einsetzen. Das reicht nicht, sagt der Planungsverband Fricktal Regio – und fordert, dass der Halbstundentakt umgehend eingeführt wird. Thomas Wehrli 11.08.2022, 05.00 Uhr

Die S-Bahn fährt heute zwischen Laufenburg und Stein nur alle Stunde ­– für den Planungsverband reicht das nicht aus. Andrea Worthmann

Es kommt Zug in die Zugfrage: Nachdem sich die SVP in der Anhörung klar für die Buslösung ausgesprochen hat, sagt nun der Planungsverband Fricktal Regio: Das kommt nicht in Frage; der S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein muss, wie in der an die Regierung überwiesenen Motion von Roland Augustoni gefordert, vom Stunden- auf den Halbstundentakt ausgebaut werden – und zwar nicht irgendwann, sondern «umgehend».

Dass die Regierung lieber eine Buslösung möchte, hat vorab Kostengründe. Der Ausbau auf den Halbstundentakt würde nach der Lösung, die für die Regierung am ehesten in Frage kommt – ein asymmetrischer Shuttle-Betrieb –, rund 61 Millionen Franken kosten. Der Bund zahlt daran nichts, da auf der Strecke zu wenig Reisende unterwegs sind. Der Bund stellt aber in Aussicht, den Halbstundentakt im «Zielhorizont» 2050 auf dem S1-Ast einzuführen.

Schnellbus braucht deutlich länger

Das reicht dem Planungsverband Fricktal Regio nicht. Er fordert:

«Die Motion soll umgehend umgesetzt werden ohne langfristigen Weg via Bahninfrastruktur-Fonds.»

Zumal die Variante mit dem Schnellbus mit einer zusätzlichen Fahrzeit von neun Minuten für Pendlerinnen und Pendler deutlich weniger attraktiv sei. Ein Fragezeichen macht der Verband auch hinter den Kostenschlüssel: «Für uns ist bezüglich Kosten nicht nachvollziehbar, wieso die Aufwände, welche durch den Güterverkehr verursacht werden, dem Ausbau zum Halbstundentakt belastet werden», schreibt der Verband in seiner Anhörungsantwort. Er findet:

«Der Güterverkehr ist ein wichtiger Verursacher von Kosten. Ihm sollen daher mindestens 50 Prozent der Kosten belastet werden.»

Laufenburg, laut Richtplan ein «ländliches Zentrum», verfüge heute über kein adäquates Angebot im öffentlichen Verkehr. «Sämtliche nahe gelegenen Zentren sind schneller mit dem motorisierten Individualverkehr erreichbar», konstatiert der Planungsverband, dem alle Gemeinden im Fricktal angeschlossen sind.

Schlechte Erreichbarkeit als Grund für Strukturschwäche

Die für Laufenburg wichtige Verbindung Richtung Basel sei «nicht nur langsam, sondern verfügt auch nur über einen Stundentakt», moniert der Verband und sieht einen Hauptgrund dafür, dass die Region Laufenburg als strukturschwach gilt, in der schlechten Erreichbarkeit.

Damit sich der Wirtschaftsstandort Laufenburg entwickeln kann, braucht es für den Verband «zwingend eine bessere Erschliessung mit dem ÖV». Dies gelte auch im Hinblick auf die Erreichbarkeit des Sisslerfelds und der Kantonsschule in Stein. Ergo:

«Mit der Taktverdichtung der S1 kann nicht bis 2050 gewartet werden.»

Der Verband warnt zudem vor falschen Erwartungen, dass der Halbstundentakt dann ja schon einmal komme. Die Berechnungen des Kantons würden zeigen, dass im Jahr 2030 mit einer Zug-Nachfrage auf dem Streckenabschnitt von rund 1500 Personen zu rechnen sei. «Nach aktuellen nationalen Richtlinien müsste jedoch ein Minimum von 2000 Fahrgästen erreicht werden.» Der Halbstundentakt dürfte also auch für die Finanzierung über den Bahninfrastruktur-Fonds mit Realisierung 2050 «einen schweren Stand haben».

Die Ansicht der Regierung, dass der Ausbau des S1-Astes einen «eher beschränkten, lokalen Nutzen» hat, teilt der Planungsverband ebenfalls nicht. «Dass die Taktverdichtung nicht nur einen beschränkten lokalen Nutzen hat, zeigt auch, dass die Motion Agustoni vom Grossen Rat überwiesen wurde.»

Motion wurde von allen Gemeindeammännern unterstützt

Zudem sei die Motion in der Region und über die Region hinaus breit unterstützt worden. «So haben sich im Vorfeld der Behandlung der Motion im Grossen Rat die Gemeindeammänner-Vereinigungen der Bezirke Rheinfelden und Laufenburg für die Taktverdichtung stark gemacht und auch Zurzibiet-Regio steht hinter dem Anliegen.»

Und auch der Oberrheinrat halte 2019 in einer Resolution fest, dass er die Aargauer Regierung und die SBB bitte, «den jetzigen ungenügenden Stundentakt von Laufenburg nach Stein-Säckingen auf einen Halbstundentakt zu reduzieren».

Entsprechend der Antwort erstaunt auch nicht, dass der Planungsverband auch die Meinung der Regierung nicht teilt, das Fricktal sei grundsätzlich gut mit dem ÖV erschlossen.

«Das Fricktal ist nur teilweise gut mit dem ÖV erschlossen.»

Die ÖV-Erschliessung weist nach Ansicht des Planungsverbandes noch verschiedene Lücken auf, etwa einen IR-Halt in Stein und Möhlin. Und: «Insbesondere der Stundentakt der S1 nach Laufenburg ist nicht mehr zeitgemäss.»