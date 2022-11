Pilzerlebnis auf Alemannisch – eine geschmackvolle Lesung in Laufenburg

Auf Pilzpirsch mit dem Autor Markus Manfred Jung gingen die zahlreichen Zuhörer in der Buchhandlung «Buch und Café am Andelsbach». Jung las einige Kapitel aus seinem neuen Buch «Vom Glück des Findens», in dem er von seinen Erfahrungen und Erlebnissen als leidenschaftlicher Pilzsammler erzählt.