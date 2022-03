Laufenburg: Hier werden schon Osterhasen produziert ?

Laufenburg Ist Ostern noch weit weg? Nicht in der Schoggiwerkstatt – hier läuft die Produktion der Hasen auf Hochtouren Noch sechs Wochen sind es bis Ostern. Bei Markus Duss in der Schoggiwerkstatt in Laufenburg laufen die Vorbereitungen dafür aber bereits auf Hochtouren: Er lässt sich so manches einfallen, um seiner Kundschaft eine Vielfalt an Osterspezialitäten zu bieten. Andrea Worthmann 05.03.2022, 05.00 Uhr

Markus Duss bei der Osterhasenproduktion in der Schoggiwerkstatt Laufenburg. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Seit gut zwei Wochen hat Markus Duss, Inhaber der Schoggiwerkstatt in Laufenburg, alle Hände voll zu tun. Täglich hält er Osterhasen in den Händen, giesst Schokolade in Hasenformen, lässt sie wieder rauslaufen, erkalten und verziert die Hasen mit niedlichen Beiwerken wie Schleifchen oder kleinen Karotten.

Diese bereits produzierte Ware wird nun, Anfang März, an Bäckereien und Firmen ausgeliefert. Anschliessend wird nur noch für das Geschäft am Laufenplatz produziert.

Geld im Bauch des Hasen liegt voll im Trend

Und es gibt auch besondere Bestellungen. Oft wird Bargeld im Bauch des Hasen gewünscht. Aber je nach Grösse könne da eigentlich alles platziert werden, erklärt Duss.

In diesem Jahr sind aber auch mehr Fantasiehasen in der Produktion. Diese unterscheiden sich von den klassischen Hasen in der Form und kommen eher einer Comicfigur gleich. Duss nennt sie auch «moderne Hasen».

Alles handgefertigt. Eine Auswahl an Osterhasen der Schoggiwerkstatt. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Neben Schoko-Osterdekor, gefüllten Praliné-Ostereiern und «Wachteleiern» in der Schachtel ist der klassische Osterhase natürlich der Renner bei Gross und Klein. Erhältlich mit weisser Schoggi, Milchschoggi, dunkler Schoggi und – sehr gefragt momentan – Grand Cru mit hohem Kakaoanteil.

Natürlich gibt es auch Kombinationen aus mehreren Schoggisorten in einem Hasen. Eine mit Pralinés gefüllte Schokohalbschale samt Ostermasche und Blümchen war in vergangenen Jahren beliebt und wird es auch in diesem Jahr wieder geben.

In kleinen Schritten zum grossen Hasen

Kein Fliessband, keine Maschinen, dafür filigrane Arbeit mit Spritztüte und Fingerspitzengefühl. Duss versteht sein Handwerk und sagt:

«Alles ist handgemacht. Jeder Hase wird einzeln dekoriert und von Hand gegossen.»

Soll eine Figur beispielsweise helle und dunkle Flecken bekommen, werden diese zuerst sorgsam in die Form aufgebracht, abgekühlt und die Form anschliessend ausgegossen. Mit den Augen wird genauso verfahren und kleinste Details müssen exakt und sauber verarbeitet sein.

Neuer Produktionsraum bietet mehr Möglichkeiten

Meistens arbeitet Duss allein. Hin und wieder hat er eine Aushilfe und zurzeit ist eine «Schnupperlehrtochter» da. Aber auch die neuen Produktionsräume bieten Erleichterung. Duss sagt:

«Der neue Raum bietet mehr Platz, gerade wenn man 300 bis 400 Hasen zusammen verarbeiten und abstellen muss.»

So ginge alles auch etwas schneller, freut sich der Chocolatier, man könne besser und effizienter vorbereiten.

Zuckereier vom Osterhasen höchstpersönlich. Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Osterdeko im Schaufenster verspricht «Schoggihungerattacken»

Das neue Schaufenster, welches Mitte März präsentiert werden soll, wird sich sehen lassen können. In gewohnter Manier sind hier der Kreativität des 58-Jährigen keine Grenzen gesetzt und der Schaufensterbummlerin oder dem -bummler soll richtig «gluschtig» gemacht werden.

Ob Schoko-Eier, Osterhase oder mit Pralinés gefülltes Schokonest: Nach 40 Tagen Fastenzeit kann man sich auf feinste Schokoladenkreationen zu Ostern freuen.