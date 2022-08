Restaurant Warteck übernimmt Hotel Mokka in Laufenburg

Mellikon Neuer See soll seltene Tiere anlocken – doch nun kommen die Gummiböötler: «Die Leute haben stinkfrech die Abschrankung abmontiert»

Mellikon liegt seit kurzem am See: Erst im Juli hat der Kanton die Aue Meieried eingeweiht– ein wertvoller Lebensraum samt neuem See für seltene Tiere und Pflanzen. Unterdessen ist das Gebiet aber zu einem beliebten Ausflugsziel für Gummiböötler und Stand-up-Paddler geworden. Der Kanton sieht Handlungsbedarf.