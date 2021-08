Laufenburg: So möchte Meinrad Schraner zum Ammann gewählt werden

Stadtrat Christian Rüede (SVP) tritt bei den Vizeammannwahlen gegen André Maier (FDP) an. Dies erstaunt, stehen doch die SVP-Ortsparteien von FDP und SVP hinter dem Zweier-Ticket. Auf Anfrage sagt Rüede, dass er weder den Kurswechsel noch die Art, wie dieser von der SVP und FDP eingeleitet wird, gutheissen kann. «Davon distanzierte ich mich», sagt er. Rüede stärkt dem aktuellen Stadtammann der Rücken. «In den letzten acht Jahren habe ich Herbert Weiss stets als sehr kompetenten, engagierten und loyalen Ratskollegen erlebt.» Von der plötzlichen Kursänderung sei er mehr als überrascht gewesen. Der Stadtrat habe sich an der Klausurtagung vom 15. April intensiv mit der Nachfolgeplanung des Stadtrats beschäftigt, sagt Rüede und schiebt nach: «Damals kommunizierten sämtliche Stadträte, an den nächsten Wahlen in ihren bisherigen Ämtern zu kandidieren. Ein Führungswechsel im Hinblick auf die nächste Amtsperiode stand nie zur Debatte.» Sich entschlossen, als Vizeammann zu kandidieren, habe er erst, als er erfuhr, dass der bisherige Amtsinhaber, Schraner, nicht mehr für den Posten des Vizeammanns kandidiert.