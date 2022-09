Nach Strompreisschock: Stadtrat Laufenburg steht Red und Antwort

Laufenburg Nach dem Strompreisschock: Stadtrat steht Rede und Antwort – und versteht die grosse Betroffenheit der Bevölkerung Für die Laufenburgerinnen und Laufenburger wird es im kommenden Jahr teuer: Der Strompreis steigt um satte 160 Prozent. Das sorgt im Städtchen für Zoff. Bislang hat der Stadtrat zu den Fragen der Bevölkerung geschwiegen – nun steht er Rede und Antwort zum Strompreisschock. Am 24. Oktober führt er zudem eine Infoveranstaltung durch. Wer die Laufenburger kennt, weiss: Das wird ein hochenergetischer Abend. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Die Laufenburgerinnen und Laufenburger haben viele Fragen zur massiven Strompreiserhöhung. Am 24. Oktober dürfte sich der Nebel an einer Infoveranstaltung lichten. Eddy Risch / Keystone

Laufenburg steht noch immer unter Strom: Auch drei Wochen nach der Ankündigung, dass der Strom um satte 160 Prozent teurer wird, ist der Preisschock das Gesprächsthema Nummer eins im Städtchen.

Von der Preiserhöhung besonders betroffen sind Altstadtbewohnerinnen und -bewohner. Denn rund 100 Liegenschaften im Städtchen werden noch mit Strom geheizt. Die Stromkosten steigen für die Bewohnerinnen und Bewohner teilweise auf über 10'000 Franken pro Jahr. «Das bedroht unsere Existenz», sagte eine Laufenburgerin zu AZ.

Petition geht durch die Decke

Bereits 555 Personen haben ihrem Ärger und ihrem Frust Luft verschafft, indem sie die Petition der FDP auf petitio.ch, der Petitionsplattform der «Aargauer Zeitung», unterschrieben haben. Darin fordert die Partei eine «klare und offene Information über die erfolgten Einkäufe und deren Konsequenzen», Nachverhandlungen der Bezugspreise sowie eine «umgehende Durchführung einer öffentlichen Orientierung in der Stadthalle».

Zu Letzterem bietet der Stadtrat nun Hand, wie er in der Antwort auf einen offenen Brief von Rolf Stäuble zum Strompreisschock schreibt. Am 24. Oktober wird der Stadtrat um 19 Uhr in der Stadthalle Rede und Antwort stehen. Wer die Laufenburgerinnen und Laufenburger kennt, der weiss: Das wird ein hochenergetischer Abend werden.

Auch Unternehmen sind massiv betroffen

In seinem offenen Brief fragt Stäuble, ob sich der Stadtrat bewusst sei, dass mit der Strompreiserhöhung ganz viele Haushalte, aber auch Unternehmen massiv betroffen seien.

In seiner Antwort hält der Stadtrat nun fest, dass ihm bewusst sei, dass die Strompreiserhöhung viele Haushalte massiv betreffen werde, und weist zugleich darauf hin, dass Grosskunden seit diesem Jahr die Möglichkeit haben, die Energie am freien Markt zu beziehen. Aber:

«Aufgrund der hohen Marktpreise werden jedoch auch sie von den hohen Preisen betroffen sein.»

Die Befürchtung von Stäuble, dass diverse Grosskunden nun ob der massiven Preiserhöhung der Elektrizitätsversorgung Laufenburg (EVL) den Rücken kehren und sich so weitere Probleme für das Gemeindewerk ergeben, teilt der Stadtrat nicht. Zumal: Austreten aus der EVL können die Firmen gar nicht.

«Sie können lediglich die Energie am freien Markt beschaffen, die Netzkosten entrichten sie weiterhin an die EVL.»

Ins Reich der Wunschträume verbannt Stäuble die im Schreiben vom 25. August geäusserte Hoffnung des Stadtrates, dass sich die Situation am Markt wieder beruhigt und die Tarife auf ein tieferes Niveau fallen werden.

Keine Weihnachtsbeleuchtung Um ein Zeichen zu setzen – und Geld zu sparen –, verzichtet der Stadtrat von Laufenburg ab 1. Oktober auf die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden wie dem Wasentor, dem Schwertlisturm, dem Schlossberg oder der Kirche. «Auch die Beleuchtung der Laufenbrücke wird analog der deutschen Seite ausgeschaltet», schreibt der Stadtrat. Ausgeschaltet bleibt – wie in der deutschen Schwesterstadt – in diesem Jahr auch die Weihnachtsbeleuchtung. Die öffentliche Beleuchtung wird zudem im ganzen Gemeindegebiet ab 1. Oktober von 23 bis 5 Uhr ausgeschaltet.

«Dem Stadtrat ist es bewusst, dass das sehr tiefe Preisniveau der letzten Jahre über lange Zeit wohl nicht mehr erreicht werden wird», hält der Stadtrat in der Antwort fest. Jedoch sei davon auszugehen, dass sich die exorbitant hohen Marktpreise von teilweise mehr als einem Franken pro kWh wieder auf ein tieferes Niveau bewegen werden.

Eine Frage bewegt: Warum nur?

Die Frage, die viele Laufenburgerinnen und Laufenburger bewegt, ist: Warum nur? Hat die Stadt den rechtzeitigen Einkauf verschlafen? Oder wie Stäuble fragt: «Kann es sein, dass die Frühwarnzeichen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission vom Oktober 2021 nicht analysiert und zeitgerechte Vertragsabschlüsse gemacht wurden?»

Die EVL habe die Energie für die Jahre 2021 und 2022 noch im Jahr 2020 beschafft, erklärt der Stadtrat. «Seither sind die Strompreise am Markt stetig gestiegen, weshalb mit der Beschaffung für 2023 abgewartet wurde.» Allgemein sei erwartet worden, dass sich der Markt ab Frühling 2022 wieder beruhigen werde und mit tieferen Beschaffungskosten gerechnet werden könne.

«Der Krieg in der Ukraine hat jedoch genau das Gegenteil bewirkt; durch die ausbleibenden Gaslieferungen stieg der Marktpreis für Strom sprunghaft an.»

Dass die Strompreiserhöhung bei anderen Elektrizitätswerken, etwa in der Nachbargemeinde Kaisten, deutlich tiefer ausfällt, führt der Stadtrat darauf zurück, dass der Strom für 2023 wohl noch im 2020 beschafft wurde und somit eine grössere Preiserhöhung erst 2024 ansteht.

Rechnungen kommen nun alle zwei Monate

Für Unverständnis gesorgt hat bei einigen Laufenburgerinnen und Laufenburgern auch die Ankündigung, dass die Rechnungen nun alle zwei Monate gestellt werden. «Das bringt doch nichts. 2500 Franken bleiben auch in Raten 2500 Franken», sagte ein Laufenburger gegenüber der AZ.

Das bringe schon etwas, findet der Stadtrat. Natürlich nicht monetär. Der Stadtrat sei sich bewusst, dass der Gesamtbetrag der Rechnung auch bei mehreren Rechnungsstellungen gleich hoch bleibe, hält er in der Antwort an Stäuble fest. Aber:

«Der Stadtrat vertritt die Ansicht, dass es den Bürgern etwas bringt, die Rechnungen in kleineren Turnussen zu verschicken.»

Viele Bürger würden mehrere kleinere Rechnungen über das Jahr verteilt gegenüber einer grossen Rechnung Ende Jahr bevorzugen, ist der Stadtrat überzeugt. Die Verkürzung der Periodizität der Rechnungsstellung sei zudem in den nächsten Jahren ohnehin vorgesehen gewesen, sobald flächendeckend Smart-Meter-Zähler eingebaut sind und die automatische Ablesung möglich ist.

Nicht beantwortet hat der Stadtrat eine Frage von Stäuble, die vielen Laufenburgern und Laufenburgerinnen auf der Zunge brennt: Weshalb nur hat der Stadtrat die Bevölkerung nicht persönlich über den happigen Preisaufschlag – es ist der zweithöchste im ganzen Kanton – orientiert oder dann doch zumindest das Schreiben der EVL, das viele als unpersönlich empfanden, mitunterzeichnet? Das wird wohl am 24. Oktober eine der offenen Fragen sein. In diesem Sinne: Affaire à suivre.

