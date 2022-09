Strompreisschock in Laufenburg: FDP fordert Härtefallregelung

Laufenburg Nach dem Strompreisschock: FDP verlangt Massnahmen, um Härtefälle aufzufangen – damit die Stadt nicht zur Kulisse verkommt In Laufenburg steigt der Strompreis auf den Faktor 2,6. Das sorgt bei Altstadtbewohnern für Existenzängste, denn viele heizen noch mit Strom. Die Energiekosten steigen somit schnell auf über 10’000 Franken. Nach Ansicht von FDP-Vertretern drohen Härtefälle und Wegzüge. Die Partei will diese auffangen – zum Beispiel mit einer Preisdeckelung für Leute, die mit Strom heizen. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 13.09.2022, 18.30 Uhr

In Laufenburg werden noch rund 100 Liegenschaften mit Strom beheizt. Nadine Böni

Laufenburg steht unter Strom: Nach dem Strompreisschock Ende August läuft im Städtchen die Petitionsleitung heiss: Innert nur einer Woche haben mehr als 500 Personen die Petition an den Stadtrat unterzeichnet. Darin fordert die FDP vom Stadtrat eine Aufklärung über die Hintergründe, wie es zur massiven Strompreiserhöhung von 160 Prozent kommen konnte und was man jetzt noch tun kann.

Die Entrüstung im Städtchen ist gross, denn mehr als in Laufenburg schlägt der Strompreis nur noch in einer Aargauer Gemeinde auf, in Oberlunkhofen. In Laufenburg trifft die Strompreiserhöhung viele deshalb doppelt hart, weil in der Altstadt noch etliche mit Strom heizen. Der AZ liegt eine Stromrechnung aus der Altstadt vor. Diese betrug 2021 rund 5000 Franken – im kommenden Jahr werden es rund 13’000 Franken sein. «Das ist existenzbedrohend.»

René Leuenberger, der die Petition für die FDP auf petitio.ch, der Plattform der «Aargauer Zeitung», aufgeschaltet hat, hat damit gerechnet, dass die Forderung durch die Decke geht. Aus Rückmeldungen weiss er:

«Diese Preiserhöhung hat alle aus den Schuhen gehauen. Von der Erhöhung um 160 Prozent ist jede und jeder massiv betroffen.»

René Leuenberger erwartet von der Stadt Antworten. Peter Schütz

Inzwischen hat die FDP mit einem Schreiben an den Stadtrat nachgedoppelt. Darin will die Partei unter anderem wissen, wie es um die Kasse der Elektra Laufenburg bestellt ist. Der Hintergedanke: «Wir müssen den Personen helfen, die sich diesen Preisaufschlag schlicht nicht leisten können.»

Preisdeckelung für Elektroheizungen?

Leuenberger kann sich deshalb eine Preisdeckelung für Haushalte gut vorstellen, die noch mit Elektrospeicheröfen heizen – auch deshalb, weil viele in der Altstadt schon lange auf den Wärmeverbund warten, sich dieser aber verzögert hat. «Sie können nichts dafür und es wäre falsch, wenn sie das ausbaden müssen.» Zumal der Aufschlag für einige wirklich existenzbedrohend sei.

Für ihn und für weitere Laufenburgerinnen und Laufenburger, mit denen die AZ sprach, ist es nun zentral, dass die Stadt die Fakten auf den Tisch legt. «So etwas darf nicht mehr passieren», sagt Leuenberger. Er ist nicht für einen Verkauf der Elektra, kann sich aber gut vorstellen, dass man künftig einen Profi beizieht.

«Ein eigenes Netz ist richtig, aber es muss professionell bewirtschaftet werden.»

Auch Parteikollege Frank Fischer, der selber in der Altstadt wohnt und sich für die Stadt engagiert, spricht von einer Schockwelle, die durch das Städtchen gegangen sei. Er selber hat bis im Juni ebenfalls mit Strom geheizt, ist nun aber an den Wärmeverbund 1 angeschlossen.

Fischer stösst wie vielen Laufenburgerinnen und Laufenburger auch sauer auf, dass die Elektrizitätsversorgung Laufenburg diesen Preishammer mit einem unpersönlichen, nicht unterzeichneten Flugblatt kommuniziert hat.

«Es stehen Existenzen auf dem Spiel», sagt auch Fischer und verweist auf die Bewohnerinnen und Bewohner in der der Altstadt, die in Liegenschaften mit Elektroheizungen wohnen. «Sie wissen nicht, wie sie die exorbitanten Mehrkosten für Strom begleichen sollen.» Es sei zu befürchten, so Fischer, dass es zu Härtefällen oder Wegzügen komme.

Fischer verweist auf das Strategiepapier 2030 des Stadtrates, das die Förderung der Altstadt – vor allem der Wohnstadt – festlege.

«Es ist ernsthaft in Frage zu stellen, ob sich die Behörde und die Verwaltung bewusst sind, dass diese Strategie seit einigen Jahren mehr als gefährdet ist.»

Er verweist auf den Kindergarten Wasentor, der im Sommer 2022 geschlossen wurde und auf die dritte Etappe der «seit Jahren dringlichen Sanierung der Werkleitungen im Gebiet Marktgasse/Fischergasse». Der Baubeginn sei jetzt auf Frühling 2023 terminiert, so Fischer.

Frank Fischer heizte bis in diesem Jahr selber mit Strom, ist nun aber an den Wärmeverbund angeschlossen. Alex Spichale

Als dringlich erachtet er auch den Wärmeverbund 2, um die rund 100 elektrisch beheizten Liegenschaften an die Fernwärmeleitung anzuschliessen. «Aktuell ist die Realisierung aber fraglich, weil unter anderem auch eine Vorfinanzierung am fehlenden Kapital in der Gemeindekasse scheitert.»

Fischer verweist auf die Liegenschaft Adler, die derzeit saniert und Ende Jahr bezugsbereit sein wird. Fischer ist skeptisch, dass das Restaurant dann auch eröffnet wird:

«Ob ein Pächter gefunden wird, der ein neues Restaurant inmitten einer mindestens zweijährigen Baustellensituation betreiben will, ist mehr als fraglich.»

Die neu sanierte Liegenschaft mitsamt Restaurant müsse zudem weiterhin mit Öl beheizt werden, da der Wärmeverbund noch nicht erstellt sei. «Das gleiche Problem wird sich beim noch offenen Projekt Museum Schiff stellen», ist er überzeugt.

Zukunft in den Blick nehmen

Fischer verweist auf einen Vortrag im Museum Schiff zum 50-Jahr-Jubiläum «Altstadt Laufenburg unter Denkmalschutz» vom letzten Samstag. Es sei eindrücklich aufgezeigt worden, welche Geschichte in den Laufenburger Mauern stecke und wie in den vergangenen Jahrzehnten die öffentliche Hand und die privaten Hauseigentümer die Altstadt entwickelt hätte. Es sei auch auf die grosse Bedeutung der Elektrizitätsindustrie seit dem Kraftwerksbau von 1914 hingewiesen worden. Aber eben:

«Leider wurde die Aktualität ausgeblendet.»

Diese sieht er dunkelgrau bis schwarz: «Wohnen in der Altstadt wird für viele unbezahlbar, die bereits darbende Gastronomie wird noch mehr leiden und Kulturorganisationen in der selbst ernannten Kulturstadt werden noch mehr Geld für den Jahresunterhalt einplanen müssen», bilanziert Fischer. Er glaubt auch, dass sich die touristische Wertschöpfung noch mehr auf die deutsche Seite verlagern werde.

«Der Segen der Elektroindustrie hat sich nach über 100 Jahren leider als Bumerang erwiesen», so Fischer. Der «Stern von Laufenburg» bestehe nur noch auf dem Papier und einem Wald von Hochspannungsleitungen und einem Kraftwerk, das den Strom nicht mehr für Laufenburg produziere. Sein bitteres Fazit:

«Es ist zu befürchten, dass Laufenburg nur noch zu einer schönen Kulisse verkommt.»

