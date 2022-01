Laufenburg: Maler Rudolf Schütz schafft der Stadt ein Vermächtnis

Laufenburg Mit seinem Vermächtnis gibt Städtlemaler Rudolf Schütz der Stadt Einblick in ihre Vergangenheit Mit seinen Werken hat Rudolf Schütz in den letzten 50 Jahren zahlreiche Ansichten von Laufenburg festgehalten, bevor sich diese architektonisch veränderten. Im Dezember verstarb er 80-jährig. Drei Laufenburger erzählen, wie sie den Kunstmaler in Erinnerung haben. Dennis Kalt 08.01.2022, 05.00 Uhr

Rudolf Schütz mit einem Selbstporträt aus dem Jahr 2012 nach dem Motto: Wie mich Auguste Renoir vor 100 Jahren gemalt hätte. Dennis Kalt (26. Februar 2021)

Rudolf Schütz hat wohl wie kein zweiter Maler die Stadt Laufenburg künstlerisch begleitet, ihr Ausdruck verliehen. Sein Werk war so umfangreich, dass das Museum Schiff in der letztjährigen Ausstellung «Bilder erzählen Geschichten» nur einen Teil seiner Werke ausstellen konnte. Am 23. Dezember 2021 schloss Rudolf Schütz seine Augen für immer.