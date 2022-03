Dieser Laufenburger badet auch im Winter im Rhein

Laufenburg Mit einem beherzten Hechtsprung ins kalte Nass: Dieser Laufenburger schwimmt auch im Winter im Rhein Der Rhein ist zwischen fünf und sechs Grad Celsius warm – oder eben kalt. Die meisten Menschen würden keinen Gedanken daran verschwenden, hineinzusteigen; nicht mal mit dem grossen Zeh. Nicht so Raimund Huber aus Laufenburg. Seit einigen Jahren geht er so gut wie jeden Tag eine Runde im Rhein schwimmen. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Im Winter dauert der «Schwumm» im Rhein nur ein paar Minuten. Andrea Worthmann

Der Rhein ist zwischen fünf und sechs Grad Celsius warm. Die meisten Menschen würden keinen Gedanken daran verschwenden, hineinzusteigern – nicht mal mit dem grossen Zeh. Nicht so Raimund Huber aus Laufenburg. Seit sieben Jahren geht er so gut wie jeden Tag eine Runde im Rhein schwimmen.

Seit 2018 hat er seine persönliche Schwimmsaison auch auf die Wintermonate ausgedehnt. Das Wetter spielt dabei grundsätzlich keine Rolle. Ausnahmen wären Hochwasser oder Sturm, eben Situationen, in denen es aufgrund der Strömungen gefährlich werden könnte, erklärt er.

Der Bademantel wärmt und dient zugleich als Umkleidekabine. Andrea Worthmann

Dabei hat Huber ein Lieblingsplätzchen für seinen Rheinschwumm: «Ich habe über Bekannte die Badstube als Schwimmmöglichkeit kennen gelernt», sagt der 67-Jährige. Überhaupt schwimmt er lieber in Naturgewässern als in chlorhaltigen Bädern. «Ich bekomme da immer so rote Hasenaugen.»

Die Ohrenstöpsel sind unverzichtbar

Mit Sack und Pack läuft Huber die paar Minuten von der Altstadt badisch Laufenburgs zur Schweizer Seite, um sich dann bei der Badstube in sein Badeoutfit zu werfen. Wichtig für ihn sind noch die Ohrenstöpsel und die Badekappe, da er zu Ohrenentzündungen neigt. Dann geht es ohne Zögern direkt ins Wasser. Kein langsamer Einstieg, kein Benetzen mit kaltem Wasser: ein beherzter Hechtsprung ins kalte Nass. Das war es.

Hier springt Raimund Huber in den Rhein. Andrea Worthmann

«An der Badstube ist toll, dass sie ein Kehrwasser hat und dass sie immer geöffnet ist», schwärmt Huber vom Laufenburger Badeplatz. So kann er durch die natürlichen Strömungen seine Runden schwimmen. Aber auch das Naturbad in Murg gehört zu seinen Badefavoriten.

Das Bad dauert im Winter nur ein paar Minuten

Zwischen fünf bis zehn Minuten schwimmt und planscht Huber an diesem Tag im kalten Wasser. Im Winter dauert das Bad nur ein paar Minuten und dann geht es für Huber wieder raus an die sehr frische Luft.

Der Körper des Laufenburgers lässt nach dem Bad eine gewisse Röte erkennen. «Das ist die gute Durchblutung», erklärt er. Nun noch schnell abtrocknen und unter dem Schutze des Bademantels in die trockenen Kleider. «Eine Umkleidekabine hier in der Badstube wäre toll», meint Huber. «Ich möchte ja nicht zur Erregung öffentlichen Ärgernisses beitragen», begründet er den Wunsch und lacht.

Auch ein neugieriger Schwan schaut vorbei. Andrea Worthmann

Kurz nach dem Bad kommt ein Schwan dazu. Raimund Huber erzählt, dass er den Schwanvorgänger auch mal verscheuchen musste:

«Der war nicht so nett. Ich habe mich dann grossgemacht und den Schwan nassgespritzt. Das hat geholfen.»

Der jetzige Schwan aber ist schlicht und einfach neugierig, was Mensch hier mitten im Winter im kalten Nass tut. Raimund Huber lässt die tägliche Schwimmrunde derweil noch mit ein paar Stretch- und Yogaübungen vor Ort ausklingen und geht dann, wortwörtlich erfrischt, heim.

