Laufenburg «Mit aller Kraft für die Tradition»: René Leuenberger ist Ehrenzunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 Der langjährige Zunftmeister nahm am Hauptbott am Ersten Faissen seine Urkunde entgegen. Der Hauptbott, die Generalversammlung der Zunft, fand unter der 2G-plus-Regel statt. Nachdem die Fasnacht vergangenes Jahr weitgehend ausgefallen war, soll sie jetzt in abgespeckter Form auf Schweizer Seite stattfinden. Peter Schütz 11.02.2022, 15.01 Uhr

Unter Brüdern: Martin Leuenberger, links, überreichte René Leuenberger die Urkunde als Ehrenzunftmeister. psc (10. Februar 2022)

René Leuenberger jun. ist neuer Ehrenzunftmeister der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg. Diese Auszeichnung verlieh ihm sein Nachfolger David Giess am Hauptbott in der Stadthalle Laufenburg am Donnerstagabend.

Leuenberger war neun Jahre lang von 2011 bis 2020 als Zunftmeister im Amt. Insgesamt gehört er, wie Heinrich Weber und Markus Rebholz von badischer Seite, seit 25 Jahren der Narro-Altfischerzunft an. Auch dafür gab es eine Ehrung.

Leuenberger habe die Zunft «nach aussen laut vertreten», sagte Giess. Der Geehrte selbst bemerkte:

«Es ist wichtig, wenn man sich mit aller Kraft für die Tradition einsetzt.»

Wichtig sei aber auch, einem möglichen Nachfolger, der dasselbe Engagement an den Tag lege, den Weg frei zu machen, so Leuenberger.

Eine besondere Ehre wurde auch Stefan Lehmann aus Laufenburg/Baden zuteil: Er wurde zum Ehrenzunftbruder ernannt. Lehmann wurde 1983 in die Zunft aufgenommen und sei «der Inbegriff des Zunftbruders», so Thomas Scherzinger, Zunftmeister in der minderen Stadt. «Er ist immer da, hilft immer, weiss alles», sagte Scherzinger.

Die Geehrten, von links, Thorsten Mutter, David Giess, Gregor Maier, René Leuenberger mit den neuen Zunftbrüdern Jörg Schutzenbach und Christopher Brutsche (mit Masken). Peter Schütz

Die weiteren Ehrungen: Hans Peter Wüthrich, David Giess, Gregor und Roman Maier, Manuel Tröndle, Karl Martin Mutter und Thorsten Mutter für 15 Jahre, Peter Küster und Dietmar Kopetzky in Abwesenheit für 50 Jahre. Neu in die Zunft aufgenommen «bis an ihr selig End» wurden Jörg Schutzenbach und Christopher Brutsche.

René Leuenberger jetzt auch «Salmifreund»

Salmifreunde v.l.: Anita Schraner mit Thomas Scherzinger, David Giess, René Leuenberger, Monika Spring und Claus Epting. Peter Schütz

René Leuenberger stand später noch einmal im Fokus. Monika Spring und Anita Schraner von den Laufenburger Salmfängern ernannten ihn sowie Claus Epting (bis 2019 acht Jahre lang Zunftmeister in der minderen Stadt) wegen der «grossartigen Zusammenarbeit» zu «Salmifreunden».

Rolf Maier feierte am Donnerstag den 66. Hauptbott, René Leuenberger sen. und Charly Probst das 68. Jahr der Zunftzugehörigkeit. Der Hauptbott, die «Generalversammlung» der Narro-Altfischerzunft, fand unter der 2G-plus-Regel statt.

Tschättermusik fand auch 2021 statt

Corona hatte den Tätigkeiten der Narro-Altfischerzunft 1386 im vergangenen Jahr einen Dämpfer erteilt. «Abgesagt, abgesagt, abgesagt», brachte es Giess auf den Punkt. Der letzte Hauptbott 2021 fiel aus, «dann kam Fasnacht ohne Fasnacht», so Giess. Eine Fasnachtsplakette gab es trotzdem, ebenso die Tschättermusik in Kleinstformation mit viel Abstand und Schutzmasken, «die haben wir uns nicht nehmen lassen».

Was es auch gab: eine Fasnachtskultour, die aus einem grenzüberschreitenden Stadtrundgang in den Altstädten beider Laufenburg bestand. Dabei wurden die örtlichen Traditionen und Vereine vorgestellt.

Blick vorwärts: Nach dem Totalausfall der Fasnacht 2021 soll nun ein eingeschränktes Programm in der mehreren Stadt (Laufenburg/Schweiz) durchgeführt werden. Das heisst: Grenzüberschreitende Veranstaltungen wird es aufgrund der Coronabestimmungen in Baden-Württemberg nicht geben. Salmanlandung, Guggen-Party, Nacht- und Fasnachtsumzug werden nur auf Schweizer Seite stattfinden.