Laufenburg: Bildhauer Daniel Waldner stellt im Rehmann-Museum aus

Laufenburg Ein Bildhauer mit bissigem Unterton: Daniel Waldner zeigt in «Spitzentanz» seine vielseitigen Werke Der in Kaisten lebende Bildhauer Daniel Waldner zeigt ab nächsten Freitag einen Querschnitt seines künstlerischen Werks. Im Fokus stehen Installationen und gefundene Objekte. Zur Ausstellung im Rehmann-Museum in Laufenburg erscheint eine Publikation. Peter Schütz 29.08.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die neue Ausstellung im Rehmann-Museum: Tyrone Richards, Daniel Waldner, Patrizia Solombrino und Rudolf Lüscher inmitten der Installation «Endspiel» (von links). Peter Schütz

Das Rehmann-Museum in Laufenburg widmet dem installativen Werk des in Kaisten lebenden Bildhauers Daniel Waldner die diesjährige Herbstausstellung. Titel: «Spitzentanz». Eröffnung ist am Freitag, 2. September, um 19 Uhr. Dabei wird auch eine Publikation über den vielseitigen Künstler vorgestellt.

«Daniel Waldner befasst sich in seinen Arbeiten intensiv mit seinem gesellschaftlichen Umfeld und lässt einem Poeten gleich seine Gedanken und Überzeugungen in seine Objekte einfliessen», erklärt Tyrone Richards, Kurator im Rehmann-Museum. Die Ausstellung sei gemeinsam mit dem Künstler entstanden, berichtet er, «wir haben eng zusammengearbeitet, um die vorliegende Form zu finden».

Ein «Töggelikasten» lässt Unbehagen aufkommen

Sie ist so vielfältig wie das Werk von Daniel Waldner. Die versetzt platzierten Werke erzeugen eine spielerische, mühelose Stimmung, die die vorangegangene körperliche Arbeit, das Hin- und Herschieben der teilweise gewichtigen Skulpturen, bestenfalls erahnen lässt. Erster Blickfang ist eine in die Vitrinen greifende, exklusiv für diese Schau geschaffene Installation im Eingangsbereich mit dem Titel «Endspiel».

Dessen Ausgangspunkt ist ein kleiner «Töggelikasten», also ein Tischfussballspiel, das schon lange in Waldners Besitz ist. Entstanden sind vier Stangen, an denen weiss und schwarz bemalte Figuren befestigt sind. Auf den ersten Blick sind Fussballspieler zu erkennen, doch mit der Zeit kommt ein Unbehagen auf, weil es sich wegen der helmartigen Kopfbedeckungen ebenso gut um Soldaten handeln könnte.

Ein frühes Werk von Daniel Waldner, zu sehen im Rehmann-Museum. Peter Schütz

Und schon befinden sich die Betrachter im Waldner’schen kreativen Universum, in dem nichts ist, wie es scheint. «Die vieldeutige und surreale Wirkung wird meist von einem bissigen und zugleich humorvollen Unterton begleitet», bemerkt Tyrone Richards.

So lassen sich in Waldners Installationen auch politische und wirtschaftliche Kommentare lesen – nachzusehen unter anderem in dem aus Lagerkisten bestehenden Hochhaus auf rotem Grund, das – könnte man von oben herabschauen – wie ein Schweizer Kreuz wirkt.

Die Arbeit basiert auf dem Object trouvé

Daniel Waldners bildhauerische Arbeit basiert auf dem Object trouvé, dem gefundenen Gegenstand. Das können Ballettschuhe sein, eine Orgelpfeife, ein mobiles Gestell aus einem Sanatorium, Krücken, Spiegel. Der 58-jährige Daniel Waldner macht aus diesen Gegenständen etwas anderes, gibt ihnen eine neue Geschichte, stösst die Fantasie der Betrachter an und lässt eigene Interpretationen zu.

Zwei Mal Daniel Waldner vor einer seiner Arbeiten im Rehmann-Museum. Peter Schütz

«Daniel Waldner ist sehr erfinderisch», sagt Tyrone Richards. Diesen Aspekt beleuchtet die Ausstellung im Rehmann-Museum auch mit früheren Arbeiten wie dem «Zimmer im See» oder dem «Auslaufmodell», einem Minikernkraftwerk in einem undichten Sandkasten. «Eine tolle Ausstellung», findet Rudolf Lüscher, Präsident der Stiftung Erwin Rehmann. Die Ausstellung dauert bis 19. Februar 2023. Sie wird von einem vielfältigen Programm begleitet.