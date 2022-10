Zwei Laufenburger bringen ein neues Bier auf den Markt

Laufenburg Erfolgreiches Crowdfunding: Das «Hämmer Bier» wird an der Herbstmesse erstmals ausgeschenkt Andy Zollinger und Tobias Münch hatten einen Traum: Die beiden Laufenburger wollen ein eigenes Bier brauen. Nun geht der Traum tatsächlich in Erfüllung – das neue «Hämmer Bier» wird produziert und an der Laufenburger Herbstmesse erstmals verkauft. Bis dahin gibt es für die beiden Initianten noch viel zu organisieren. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Tobias Münch (links) und Andy Zollinger mit ihrem «Hämmer Bier». Ryan Downes/zvg

Nachdem die Idee schon länger in den Köpfen der beiden Initianten «gärte», ist sie nun Realität geworden – oder, um im bierigen Wortschatz zu bleiben: Sie ist zapfbereit. «Hämmer Bier» wird das neu lancierte Laufenburger Bier heissen und damit den schweizerdeutschen Spruch «Wir haben zu viel davon ...» aufgreifen.

Nun habe Laufenburg genug Bier, meint Andy Zollinger, der zusammen mit Tobias Münch Anfang August über Crowdfunding die Spendenaktion initiierte, um das Startkapital für ihre Idee zusammenzubekommen. Zollinger sagt:

«Wir wollten auch, dass es eine Mundartmarke gibt und es darf ruhig ein bisschen darüber geschmunzelt werden.»

Die beiden Laufenburger sind froh, so viel Unterstützerinnen und Unterstützer für ihr Projekt gefunden zu haben. So spendeten 35 Menschen insgesamt 15'900 Franken. 15'000 Franken wären dabei das eigentliche Ziel gewesen, das damit also sogar übertroffen werden konnte. Es habe dabei besonders grosszügige Spenderinnen und Spender gegeben, die noch nicht mal einen Gegenwert wollten, erzählen die Bierbrauer.

Denn als Dankeschön winken den Spendern kleine Geschenke. Man konnte zwischen T-Shirts mit dem zukünftigen Logo und Biergeschenken wählen.

Erster Verkauf an der Hela

Nachdem die Crowdfundingaktion Ende August beendet und das finanzielle Ziel erreicht wurde, war schnelles Handeln erforderlich – denn die Männer hatten ein Ziel vor Augen: Das Bier sollte für die Herbstmesse Laufenburg (Hela), die vom 7. bis 9. Oktober stattfindet, bereits verkaufsfertig sein. Für Zollinger und Münch war deshalb klar:

«Bier first, denn es braucht vier bis fünf Wochen, bis es fertig ist.»

Also wurde zuerst das nötige Geld vorgeschossen, denn die Auszahlung dauerte zwei Wochen. Der Braustart wurde angestossen, Flaschen und Harassen mussten bestellt werden, ein Logo entworfen und damit Shirts, Etiketten und Bierdeckel angefertigt werden. Der Hela-Stand wurde auch gleich gebucht und ein Bankkonto eröffnet.

Bereits in Szene gesetzt: So sieht das neue Laufenburger Bier aus. Ryan Downes/zvg

Als Zweierteam sind die Aufgaben auch nach der jeweiligen Begabung der Freunde aufgeteilt: Münch kümmert sich um die Administration und das Finanzielle, Zollinger feilt an den Rezepturen und ist zuständig für den Verkauf und das Design des Produkts.

Das nächste Bier ist bereits in Planung

Als Grafikdesigner hat Zollinger das Bierlabel für das aktuelle Lagerbier selbst entworfen und arbeitet sogar schon am Design des nächsten Biers, einem Indian Pale Ale (IPA). Auch die Website ist online gegangen, über die in einem Webshop das Bier verkauft werden wird.

Tobias Münch (links) kümmert sich um Administration und das Finanzielle, Andy Zollinger feilt an den Rezepturen und Design. Eliza Jane Zollinger/Aargauer Zeitung

Ausserdem würden sich die Bierbrauer freuen, wenn sie mit ihrem Bier auch in regionalen Bars, Restaurants oder Spezialitätenläden vertreten wären. Ein regelmässiger Rampenverkauf ist ebenso in Planung, jedoch ist dafür noch kein geeigneter Ort gefunden. Ab einer bestimmten Abnahmemenge würde auch geliefert werden.

Zollinger konnte das Bier bereits direkt aus dem 1000-Liter-Fermenter probieren und er meint:

«Es schmeckt genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.»

Die Laufenburgerinnen und Laufenburger dürfen also gespannt sein, denn: «Es süffigs Bier us Laufeburg? Hämmer», sagt Zollinger und lacht.

