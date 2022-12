Laufenburg: Die «Altstadtweihnacht» lockte viel Publikum an

Laufenburg Kulinarisches, Klänge und Kuscheltiere: Die «Altstadtweihnacht» entfaltet wieder ihren Zauber Laufenburg lockte am Wochenende mit der grenzüberschreitenden «Altstadtweihnacht». Die Veranstaltung kam trotz der eisigen Kälte gut an. Die Altstädte auf beiden Seiten des Rheins waren an allen drei Tagen stark frequentiert. Peter Schütz 17.12.2022, 14.00 Uhr

Laufenburg lockte am Wochenende mit der grenzüberschreitenden «Altstadtweihnacht». Peter Schütz / Aargauer Zeitung Süsses gab es von Andreas Claus Kistner in der Schoggi-Werkstatt. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Ho Ho Ho – Laufenburgs Stadtammann Herbert Weiss (2.v.r.) und Bürgermeister Ulrich Krieger (2.v.l.) machten gemeinsame Sache. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Der Pontoniersportverein Laufenburg bot heisse Marroni an. Peter Schütz / Aargauer Zeitung Chöre, im Bild der Jugendchor Surbtal, bereicherten die «Altstadtweihnacht». Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die grenzüberschreitende «Altstadtweihnacht» in Laufenburg am Wochenende erwies sich als grosser Publikumsmagnet. Schon nach der Eröffnung am Freitag waren die Strassen vom Marktplatz auf Schweizer Seite bis zum Rathausplatz im Badischen stark frequentiert. Die Laufenbrücke dazwischen erwies sich quasi als Nadelöhr: Wer von der einen auf die andere Seite und umgekehrt wollte, kam nur langsam voran.

Vor allem am Samstagabend herrschte auf der Brücke ein derartiges Gedränge, dass viel Geduld erforderlich war. Diese brachten die Besucherinnen und Besucher offenbar weitgehend mit, auch wenn zwischendurch jemand laut rief: «Lauf emol!» Einfacher gesagt als getan: Wo Kinderwagen den Weg blockierten oder Gruppen in ein Gespräch vertieft waren, kam der Fluss unweigerlich ins Stocken. Andererseits: Die Laufenburger «Altstadtweihnacht» war schliesslich keine Autobahn.

Mit Einbruch der Dunkelheit entfaltete der von Gewerbe Region Frick-Laufenburg getragene Anlass seinen ganzen Zauber. Die vielen weihnachtlich dekorierten Verkaufs- und Verpflegungsstände erstrahlten im weihnachtlichen Glanz. Die mindestens eintausend Kuscheltiere, die auf Abnehmer warteten, lockten in knallbunten Farben. Mützen und Handschuhe waren gefragt, auch Schmuck kam gut an. Angesagt waren Produkte in Zusammenhang mit Hirsch: Hirsch-Burger, Hirschlix aus Metall, Hirsch aus Holz, Hirsch aus Stoff, Hirschsalami.

Die Laufenburger Altstadtweihnacht mit vollem Magen besuchen, machte keinen Sinn. Ideales Mitbringsel war ein ordentlicher Hunger. Denn rund jeder dritte Stand hatte Kulinarisches im Angebot. Manches, wie zum Beispiel die frittierten Champignon-Spiesse zum Berliner Glühwein, gingen weg wie warme Brötchen. Ebenso die heisse Schokolade bei der Schoggi-Werkstatt, unweit davon der Tee-Punsch oder eine Militärkäseschnitte, gern garniert mit einer Bratwurst.

Für das Bier war es zu kalt

Gehacktes mit Hörnli oder Apfelmus waren gefragt. Auch in der Salmi-Christmas-Bar von den Salmfängern herrschte ordentlich Betrieb. Doch nicht alle profitierten von den Besuchermassen. Die Macher vom Hämmer-Bier Tobias Münch und Andy Zollinger setzten auf Gulaschsuppe. Läuft das? «Geht so», lautete die Antwort. Begründung: «Kaltes Bier und kalt ist offenbar nicht die richtige Kombination», so Tobias Münch. Gut, die Suppe war ja nicht kalt. Aber im Kern war die Aussage schon stimmig. Denn bei Minusgraden mit einer eiskalten Flasche in der Hand herumstehen, war nur etwas für Hartgesottene. Da kamen die heissen Getränke besser an.

Es gab aber noch weit mehr als Essen und Trinken: Musik und Gesang. Auf zwei Bühnen auf beiden Seiten des Rheins wechselten sich Ensembles, Chöre und Solisten ab. Mit dabei waren unter anderem «Klangtastisch», der gemischte Chor Sisseln, das Ensemble und der Kinderchor der Musikschule Region Laufenburg, die Schule Laufenburg, der Jugendchor Surbtal, die Bands Svenja & Melina, Heartbeat, Vocal Taste, Tripletunes, die Stadtmusik Laufenburg, die «New Gospel Singers» aus Murg sowie «Silver Lining» mit Aline Schmidt und Linda Grüber.