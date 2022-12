Mittelalterliche Musik auf dem privaten Dachboden

Laufenburg Konzert auf dem Dachboden: Schellmery spielt unter altem Gebälk Klänge aus längst vergangenen Zeiten Der ausgebaute Dachboden von Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer in Laufenburg dient nicht zum ersten Mal als Bühne für Live-Musik. In kleinem, fast privatem Rahmen können die Zuschauer ausgesuchte Musik erleben. Die Formation Schellmery entführte am Sonntag mit ihrer Musik ins Mittelalter. Andrea Worthmann 13.12.2022, 05.00 Uhr

Sorgen auf dem Dachboden im Bifang für altertümliche Musik: Schellmery. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Am Morgen sangen sie sich bereits bei einer Veranstaltung in Oltingen warm, am Abend präsentierten sie dann bei dem Hauskonzert im Bifang 11 ihr Können. «Schellmery» heisst in altem Berndeutsch «Schelmerei», es bedeutet aber auch «Klanggeschichten». Das trifft zu, denn eine Menge Instrumente wurden zum Klingen gebracht und damit Geschichten aus alten Zeiten erzählt.