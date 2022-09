Förderverein Tourismus Laufenburg soll Stadtführungen abgeben

Laufenburg Kommen die Stadtführungen in neue Hände? Förderverein Tourismus stimmt über Abgabe der Organisation ab Der Förderverein Tourismus Laufenburg soll die Organisation der Stadtführungen an die Tourist-Info abgeben. Doch der Verein will zuerst eine ausserordentliche Versammlung zu dem Thema abhalten – eine der ersten Aufgaben der neuen Vereinspräsidentin Franziska Winter. Peter Schütz 14.09.2022, 05.00 Uhr

Der Vorstand des Fördervereins Tourismus Laufenburg: Präsidentin Franziska Winter, Uwe Mospak, Mirko Purgato, Desirée Lagler, Pattric Grzybek und Marlene Weiss (von links). Peter Schütz

Beim Förderverein Tourismus Laufenburg (FVTL) weht ein frischer Wind. Die bisherige Aktuarin Franziska Winter wurde an der Generalversammlung am Montag zur neuen Präsidentin gewählt. Sie trat die Nachfolge von Mirko Purgato an.

Neu in den Vorstand gewählt wurden ausserdem Marlene Weiss und Desirée Lagler. Marlene Weiss bringt sich bereits als Stadtführerin in den Laufenburger Tourismus ein, Lagler wird im November Mitpächterin vom Hotel Mokka, vertritt somit das Gastgewerbe. Purgato wird weiterhin im Vorstand tätig sein. Anders Bruno Schraner und Patrick Bernhart: Sie traten aus dem Vorstand zurück.

Eine der ersten Aufgaben von Winter wird die Einberufung einer ausserordentlichen Vereinsversammlung voraussichtlich im November 2022 sein. Die Mitglieder werden dann darüber entscheiden, ob der Verein die Organisation der Stadtführungen an die Tourist-Info der Stadt Laufenburg abgeben wird.

Ein verkraftbarer Verlust für die Vereinskasse

Dieser Wunsch sei von der Stadt an den Förderverein herangetragen worden, berichtete Franziska Winter. Begründung: einfachere Prozesse von der Planung bis zur Abrechnung. Aber: Würde der FVTL die Organisation der Führungen abgeben, würde ihm ein Verlust entstehen, berichtete Franziska Winter.

Im Kern geht es um 800 Franken, die sich aus den Einnahmen der Führungen nach Abzug der Stadtführerhonorare ergeben – für René Leuenberger mit Blick auf das beachtliche Vereinsvermögen ein verkraftbarer Verlust. So oder so: Am Montag hatte die Versammlung über zwei verschiedene Budgets für 2023 abzustimmen – eines mit und eines ohne die Stadtführungen.

Erst wenn in der ausserordentlichen Versammlung für die Übertretung der Stadtführungsorganisation an die Tourist-Info abgestimmt werden sollte, wird das entsprechende Budget eingesetzt. Zwischen Stadt und Vereinsvorstand habe es Gespräche über die Zusammenarbeit gegeben, aber: «Bis heute ist es nicht möglich gewesen, eine Vereinbarung zu treffen», sagte Winter.

Verein steht Stadt weiter beratend zur Seite

Die Stadt würde in puncto Stadtführungen keine Zusammenarbeit anstreben, berichtete sie, wohingegen der FVTL die Bedingung gestellt habe, zuerst eine ausserordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen. Und: «Der Verein wird der Stadt weiterhin beratend zur Verfügung stehen», so Winter.

«Ich sehe die Herausforderungen, die auf den Verein zukommen», sagte Ehrenmitglied Rudolf Lüscher. Der Verein übernehme in der Förderung von Tourismus und Gastgewerbe eine wichtige Funktion. Lüscher sagte weiter:

«Man sieht jedes Wochenende, dass viele Leute nach Laufenburg kommen, aber ihnen muss man etwas bieten.»

Der Förderverein kommt dieser Aufgabe mit Aktionen wie Adventsdekoration, Adventszauber oder Osterbrunnen nach. Neue Stadtführer sind: René und Reto Weiss, Andreas Claus Kistner, Christian Zart, Hans Eugen Tritschler, Philipp Kaufmann und Eveline Dillinger.