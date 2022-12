Fricktaler Grossrat kämpft für Halbstundentakt nach Laufenburg

Laufenburg Jetzt kommt doch noch Zug in die Zugfrage: Grossrat Werner Müller will für den Halbstundentakt kämpfen – und weist Vorwürfe zurück Der Halbstundentakt auf dem S1-Ast von Laufenburg nach Stein kostet laut Regierung 61 Millionen Franken. Der ehemalige Vizeammann von Laufenburg, Meinrad Schraner, hält dies für einen «politischen Preis» und fordert Grossrat Werner Müller auf, die Rückstellung des Geschäfts zu beantragen. Müller hält nichts davon – und will vielmehr im Grossen Rat für die Taktverdichtung kämpfen. Thomas Wehrli 29.12.2022, 05.00 Uhr

Die S1 verkehrt aktuell zwischen Laufenburg und Stein im Stundentakt. Andrea Worthmann

Meinrad Schraner, ehemaliger Vizeammann von Laufenburg, gibt den Kampf um den Halbstundentakt zwischen Stein und Laufenburg noch nicht auf. In einem Brief wendet er sich direkt an den Fricktaler Grossrat Werner Müller (Die Mitte) und fordert:

«Bitte beantragen Sie im Januar 2023 im Grossen Rat die Rückstellung des Geschäftes.»

Meinrad Schraner kämpft für den Halbstundentakt. zvg

Hintergrund der Forderung ist der Entscheid der zuständigen Kommission des Grossen Rates, dass der Halbstundentakt auf dem S1-Ast erst kommen soll, wenn der Bund die Kosten übernimmt, also frühestens in 20 Jahren. Bis dahin soll die Verdichtung des ÖV-Angebots, die unbestritten ist, mit einem Bus sichergestellt werden. Die Kommission folgt damit dem Antrag der Regierung. Müller ist als einziger Fricktaler Grossrat Mitglied der Kommission.

Die Kommission sprach sich primär aus Kostengründen für das gestufte Vorgehen aus. Der Ausbau der S1 kommt in der günstigsten Variante, einem asymmetrischen Shuttlebetrieb, auf gut 60 Millionen Franken zu stehen. Diese Kosten müsste der Kanton bei einer heutigen Realisierung selber tragen. Wird der Halbstundentakt hingegen in einem ordentlichen Ausbauschritt umgesetzt, zahlt der Bund. Damit dies nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag sein wird, beauftragt die Kommission den Regierungsrat zugleich, sich innerhalb der ordentlichen Ausbauschritte von Fabi/Step für die Taktverdichtung einzusetzen.

Der Bus als Übergangslösung kommt den Kanton nicht nur deutlich günstiger zu stehen, sondern kann auch schneller realisiert werden: Bereits auf den nächsten Fahrplanwechsel soll ein zusätzlicher Schnellbus fahren. Bis die ersten Züge im Halbstundentakt fahren können, dauert es hingegen acht bis zehn Jahre.

Ein «politischer Preis»

Schraner und mit ihm viele Fricktalerinnen und Fricktaler sehen das anders. Sie wollen den Halbstundentakt jetzt. Schraner spricht von einem «politischen Preis von 60 Millionen» und hält diesen für «eine zusätzliche Verkehrsverbindung auf Schienen, die schon verlegt sind und auf denen stündlich bis zu zwei Güterzüge verkehren» für «unrealistisch hoch» – und den Halbstundentakt für zwingend.

Der ehemalige Vizeammann verlangt deshalb von Werner Müller und den Fricktaler Grossrätinnen und Grossräten, dass sie aktiv werden, den Studienbericht analysieren, die Verursacher der Kosten eruieren, die Auswirkungen einer Nichtrealisierung auf Region, Wirtschaft und Umwelt untersuchen und «Verbündete ins Boot holen». Das ginge aber nur, wenn der aktuelle politische Prozess unterbrochen würde.

«Alle Fakten auf dem Tisch»

Dazu sieht Müller keinen Anlass. «Alle Fakten liegen auf dem Tisch.» Die von Schraner mehrfach geforderten Zusammenkünfte in Laufenburg würden seiner Ansicht nach keine neuen Erkenntnisse bringen. Den Vorwurf aber, dass er sich nicht für die vorgezogene Umsetzung des Halbstundetaktes starkmacht, lässt er nicht gelten.

Grossrat Werner Müller (Die Mitte). zvg

«Ich habe in der Kommission den Antrag eingebracht, dass der Halbstundentakt jetzt angegangen wird und somit vom Kanton finanziert wird.»

In der Kommission unterlag Müller aber mit seinem Antrag klar. Dieser erreichte auch das Quorum von fünf Stimmen nicht, die es gebraucht hätte, damit sein Antrag in der Grossratsdebatte als Minderheitsantrag behandelt würde. Aber Müller gibt seinen Kampf noch nicht auf: «Ich werde in der Grossratssitzung den Antrag stellen, dass der Halbstundentakt jetzt realisiert und vom Kanton finanziert wird.»

Chancen sind unklar

Wie hoch die Chancen sind, dass sein Antrag durchkommt, kann Müller nicht sagen. Unterstützung dürfte es von links geben; die SP hat sich auch in der Anhörung für den Halbstundentakt ausgesprochen. «Es hängt auch davon ab, wie gut es den Fricktaler Grossrätinnen und Grossräten gelingt, ihre Fraktion vom Halbstundentakt zu überzeugen.»

So oder so wird Müller aber auch für die Buslösung stimmen. «Auch wenn der Halbstundentakt jetzt angegangen wird, braucht es acht bis zehn Jahre, bis die Züge im Halbstundentakt fahren können.» Ein Schnellbus hingegen könne bereits ab dem nächsten Fahrplanwechsel eingesetzt werden.

Die Ansicht von Schraner, dass die 60 Millionen ein politischer Preis sind, teilt Müller nicht. «Natürlich finde auch ich die Kosten sehr hoch. Aber es liegen uns Berechnungen der SBB vor, die auf diese Summe kommen.» Dass diese Kosten dem Personenverkehr und nicht zum Teil dem Güterverkehr angelastet werden, hat laut Müller ebenfalls einen Grund: Die Kosten müssen vom jeweiligen Auslöser getragen werden und das ist in diesem Fall der Personenverkehr.

Die von Schraner geforderte Zurückstellung des Geschäfts hält Müller zudem für kontraproduktiv. «Denn dann macht der Kanton vorerst gar nichts und so kommt auch der Schnellbus in einem Jahr nicht.» Er ist überzeugt:

«Der Bus bringt der Region einen Nutzen.»