Laufenburg verleiht zum zweiten Mal den Friedenspreis

Laufenburg In Zeiten des Krieges verleiht die Stadt zum zweiten Mal einen Friedenspreis: «Es ist der richtige Zeitpunkt» Am 23. September wird zum zweiten Mal nach gut sieben Jahren der Friedenspreis der Stadt Laufenburg verliehen. Die Preisträgerin oder der Preisträger ist noch geheim – klar ist nur: Er oder sie bringt einiges an Engagement mit, um diesen ehrenvollen Preis zu erhalten. Andrea Worthmann 09.09.2022, 05.00 Uhr

Im Jahr 2015 ging der Friedenspreis an den ehemaligen Stadtammann Rudolf Lüscher (2.v.l.; mit Frau Bernadette). Stadtammann Herbert Weiss (l.) und Bürgermeister Ulrich Krieger (r.) waren mit von der Partie. Peter Schütz (20. Juni 2015)

Eigentlich hatten die beiden Städte Laufenburg geplant, bereits im Jahr 2020, also fünf Jahre nach der Verleihung des ersten Friedenspreises, erneut diesen Preis um den Verdienst im Bereich der Völkerverständigung zu verleihen. Die Pandemie machte aber auch hier ein Strich durch die Rechnung. Nun wurden daraus sieben Jahre. Der Feierlichkeit tut das keinen Abbruch – im Gegenteil. Ulrich Krieger, Bürgermeister von badisch Laufenburg, meint:

«Es ist der richtige Zeitpunkt, vor allem wenn man sich die politische Lage anschaut.»

Er spricht den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an und findet es wichtig, genau jetzt auf das Thema Frieden im besonderen Masse hinzuweisen. Ausserdem, so betont Krieger, gäbe es bereits eine Person, die für die Ehrung zur Diskussion steht.

Grenzüberschreitende Aktivitäten werden gefördert

Wie aber kam es überhaupt zur Vergabe des ersten Friedenspreises? Da die beiden Laufenburg seit Jahren schon ein freundschaftliches Verhältnis pflegten, war der Weg nicht weit zu grenzüberschreitenden Aktivitäten wie beispielsweise dem Kulturausschuss beider Städte oder der engen Zusammenarbeit der Tourismusbüros. Bürgermeister und Stadtammann sowie die Gemeinderäte der Schwesterstädte trafen und treffen sich regelmässig.

Beide Städte wurden 2014 Etappenort der «Flame For Peace». Der Friedenslauf führte durch zwölf Länder von Sarajevo in Bosnien und Herzegowina nach Aachen. Der Lauf sollte an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnern und gleichzeitig ein Zeichen für den Frieden setzen.

Beide Städte Laufenburg wurden Friedensstadt

Aufgrund der besonderen Geschichte, auch im Rückblick auf die Teilung der Stadt vor über 200 Jahren, den «Frieden von Lunéville» und der daraus resultierenden stetigen Bemühungen um ein friedliches Miteinander, wurde dieses Engagement 2015 belohnt.

Laufenburg wurde vom Verein Aachener Netzwerk für humanitäre Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit im Rahmen der «700 Jahre Stadtrecht»- Feierlichkeiten zur Friedensstadt ernannt. Und die Schwesterstadt wollte ein weiteres Zeichen setzen. Krieger sagt:

«Nachdem wir als Friedensstadt ausgezeichnet worden sind, wollten wir das Thema auch nachhaltiger bearbeiten und haben den Friedenspreis gestiftet.»

Den ersten Laufenburger Friedenspreis erhielt Rudolf Lüscher, der als Ehrenbürger und ehemaliger Stadtammann mit 20 Jahren im Amt viel für die Verständigung der beiden Städte beigetragen hat. So würdigte ihn Bürgermeister Krieger damals als «Brückenbauer zwischen Menschen und Institutionen beidseits des Rheins, immer im Bewusstsein der gemeinsamen Geschichte».

Zur Wahl für den Preis stehen sowohl natürliche Personen wie auch Gruppen aus mehreren Personen oder juristische Personen, also eine Unternehmungsgesellschaft oder AG, erklärt Ulrich Krieger. Wichtig sei dabei – und das ist der Zweck des Preises –, dass man «herausragende Verdienste um die Völkerverständigung» erbringe. Bevorzugt im Bereich grenzüberschreitende Zusammenarbeit oder Verschwisterung.

Keine regelmässige Vergabe

Vorschläge für potenzielle Preisträgerinnen oder Preisträger kommen in der Regel vom Stadtammann oder Bürgermeister und werden gemeinsam mit beiden Gemeinderäten besprochen. Ist man sich dann einig, wird der Preis verliehen. Dies passiert in unregelmässigem Turnus.

Was die Wahl der diesjährigen Preisträgerin oder des Preisträgers angeht, dürfen die Laufenburger Bürgerinnen und Bürger noch ein bisschen gespannt sein: Die feierliche Verleihung findet am 23. September in der Kultschüür in Laufenburg statt. Erst dann wird bekannt, wer den Preis erhält.