Beschuldigter weist in Kinderpornografie-Prozess Schuld von sich

Laufenburg «Ich wollte die Rechner der Pädophilen mit Viren verseuchen»: Beschuldigter tischt in Pornografie-Prozess kuriose Geschichte auf Einer, der angeblich gegen die Verbreitung von Material vorgehen wollte, das Sex mit Minderjährigen zeigt, fand sich nun selbst auf der Anklagebank wieder. Laut Verteidigung sei die Sache unwillentlich aus dem Ruder gelaufen und kein Vorsatz vorhanden gewesen. Wird Bezirksgerichtspräsident Beat Ackle dem Glauben schenken? Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Mehr als 3500 Computerdateien – Fotos und Videos von Kinderpornografie – soll der Beschuldigte besessen haben. Symbolbild: iStockphoto

Einen eigentümlichen Fall hatte jetzt das Bezirksgericht Laufenburg zu verhandeln. Einem Mann wurde das Beschaffen, der Besitz, der Konsum und die Verbreitung pornografischen Materials vorgeworfen, das sexuelle Handlungen an und mit Minderjährigen zeigt.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg sind bei dem Beschuldigten zu Hause mehr als 3500 einschlägige Computerdateien – meist Fotos wie auch Videos – gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft will den Mann dafür zur Rechenschaft ziehen und fordert eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu 180 Franken, also total 32'400 Franken bedingt, eine Busse in Höhe von 6000 Franken und das lebenslängliche Verbot, Berufe auszuüben, die den Kontakt zu Minderjährigen umfassen.

Pornografie-Verbreitung aus hehren Motiven?

Verbreiter von Kinderpornografie wider Willen – so stellte sich der Beschuldigte selbst dar. Die Ausführungen seines Verteidigers gingen in die gleiche Richtung. So habe der Mann die pornografischen Dateien nur zu dem Zweck in Verkehr bringen wollen, ihre wahren Konsumenten zu schädigen. Der Plan sei gewesen, die Dateien mit Viren zu verseuchen, um so die Rechner der Pädophilen lahmzulegen, sagte der Beschuldigte aus – Selbstjustiz also. Vor Ackle gab er sich zerknirscht. Er räumte ein:

«Ich weiss heute, dass das falsch war, und bereue es.»

Aber offensichtlich verfehlte die Aktion ihren Zweck und in Wirklichkeit trug der Mann dazu bei, das Material über Filesharing-Plattformen online weiterzuverbreiten. Aber davon, so die Verteidigung, habe er nichts mitbekommen, es sei unwillentlich und unwissentlich passiert. Die jeweiligen Up- und Downloads seien im Hintergrund gelaufen. Der Mann unterstrich gegenüber Ackle:

«Ich habe solches Material weder aktiv gesucht noch konsumiert. Ich bin nicht pädophil. Ich habe mit so etwas nichts zu tun.»

Der Fricktaler gab vielmehr an, dass das umfangreiche Material vom Vater stamme. Und dass er davon schockiert gewesen sei. Mit dem Vater sei er lange zerstritten gewesen, habe sich aber «auf dessen Sterbebett» mit ihm versöhnt, wie der Beschuldigte aussagte.

Beschuldigter soll auch aktiv im Internet gesucht haben

Unklar blieb, ob er nicht nur die Dateien des Vaters «erbte», sondern auch nach dessen Tod selbst aktiv nach kinderpornografischem Material im Internet gesucht hat. Ackle warf es ihm in der Verhandlung vor.

Der Beschuldigte bestritt es, führte Verwechslungen an. Persönlich stellte er sich dem Bezirksgericht gegenüber als sozial eingestellter und unbescholtener Familienvater dar, der aus gesundheitlichen Gründen und wegen Schulden einer Angehörigen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und verschuldet sei.

Schon aufgrund der finanziellen Verhältnisse nannte die Verteidigung das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass unrealistisch. Letztlich, so der Verteidiger in seinem Plädoyer, sei der Beschuldigte lediglich für das Beschaffen und den Besitz des illegalen Materials strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Vom Konsum und der Verbreitung der Dateien sei er aber freizusprechen. Insgesamt nannte der Anwalt das Verschulden des Fricktalers «gering und frei von krimineller Energie».

Und dessen ursprüngliches Anliegen, angeblich die Verbreitung verbotener Pornografie einzudämmen, sei ja «eigentlich ein löbliches und vorbildliches Verhalten» gewesen.

Ob das Gerichtspräsident Beat Ackle auch so sieht, bleibt abzuwarten. Am Tag der Verhandlung fällte er noch kein Urteil.

