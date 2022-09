Höhere Strompreise schocken Laufenburger Bäcker

Laufenburg «Ich bin geschockt»: Traditionsbäckerei muss Hunderttausende Franken mehr für Strom bezahlen als bisher Statt wie im laufenden Jahr 10.30 Rappen kostet die Kilowattstunde Strom für Grosskunden in Laufenburg ab Januar 38.86 Rappen. Und das im Niedrigtarif, also nachts. Tagsüber sind es noch ein paar Rappen mehr. Das trifft die lokalen Unternehmen hart. Allen voran die Bäckerei Maier. Nadine Böni Jetzt kommentieren 02.09.2022, 20.00 Uhr

Geschäftsführer Roman Maier sieht sich mit einer grossen Herausforderung konfrontiert: Die Stromrechnung der Bäckerei wird 2023 wohl fast viermal höher ausfallen. Mira Güntert (7. Februar 2018)

Roman Maier hatte nichts Gutes geahnt. Auch der Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei in Laufenburg las die Schlagzeilen in den vergangenen Wochen und Monaten und wusste deshalb: «Da kommt etwas auf uns zu.» Und doch sagt er jetzt:

«Das ist krass. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich bin geschockt.»

Es ist das Infoschreiben, das die Laufenburger Elektrizitätsversorgung in diesen Tagen an die Kundinnen und Kunden verschickte und das den Unternehmer so konsterniert zurücklässt. Oder besser: die Zahlen darin.

Für Grosskunden – dazu zählt die Laufenburger Traditionsbäckerei mit ihren rund 200 Mitarbeitenden – kostet die Kilowattstunde Strom künftig 38.86 Rappen. Und das im Niedrigtarif, also nachts. Aktuell sind es noch 10.30 Rappen. Im Hochtarif steigt der Preis von 14 Rappen auf 42.56 Rappen.

Das ist ein Anstieg um zwischen 204 respektive 277 Prozent. In Zahlen heisst das für Maier: Die jährliche Stromrechnung der Bäckerei, die sich bisher auf rund 135'000 Franken belief, wird künftig wohl über 400'000 Franken betragen.

Politiker fordern Erklärung – und pragmatische Lösungen

Auch bei anderen Unternehmen sorgen die Zahlen für Ärger. Als «schockierende Überraschung» bezeichnet René Leuenberger, Laufenburger Gewerbler und FDP-Politiker, die neuen Tarife:

René Leuenberger, Gewerbler und FDP-Politiker. Zvg / FRI

«Natürlich habe ich mit einem Preisanstieg gerechnet – aber die Massivität überrascht.»

Ähnlich tönt es bei Daniele Mezzi, Die-Mitte-Bezirksparteipräsident und selbst Laufenburger. Er spricht von einer «Katastrophe» und fügt an: «Das trifft Familien und Unternehmen hart.»

Beide Politiker fordern nun eine Erklärung: «Es braucht nun einerseits eine Aufarbeitung, wie es so weit kommen konnte. Andererseits braucht es auch einen öffentlichen Anlass, an dem sich die Verantwortlichen erklären und der Bevölkerung Rede und Antwort stehen», sagt Mezzi. Und:

«Mit einem Infoschreiben ist es meiner Meinung nach nicht getan.»

Es sei ihm bewusst, dass der Stadtrat weder die Pandemie noch den Krieg in der Ukraine voraussehen konnte, «umso mehr muss man jetzt aber die Bevölkerung sensibilisieren, aufklären und Massnahmen aufzeigen», so Mezzi. «Es braucht eine Versachlichung und Aufklärung der Thematik.»

Subvention durch die Stadt?

Ebenso gehe es darum, pragmatische Lösungen zu finden, sagen beide Politiker. Leuenberger etwa schlägt eine Subventionierung des Strompreises durch die Stadt vor, zumindest für ein gewisses Kontingent. Wobei Mezzi dies als Mitglied der Finanzkommission nicht für realistisch hält:

Daniele Mezzi, Die-Mitte-Bezirksparteipräsident. zvg

«Laufenburg ist nach wie vor verschuldet und muss einen Sparkurs fahren.»

Er denkt vielmehr an das nahe Rheinkraftwerk: «Es geht nun darum, pragmatische Lösungen zu finden und die richtigen Fragen zu stellen. Etwa, wieso wir als Standort eines Kraftwerks nicht davon profitieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass es jahrzehntelang eine entsprechende Partnerschaft gab.»

Bäckerei setzt auf Solarstrom

Auch bei Roman Maier drehen sich die Gedanken derzeit darum, wie das Unternehmen mit dem Preisschock umgehen kann. Eine Massnahme ist schon länger geplant: Im Frühjahr wird auf der Produktionshalle eine Fotovoltaikanlage installiert. «Das wird den Preisschock hoffentlich etwas dämpfen», sagt Maier.

Aber er verhehlt nicht, dass womöglich ein Teil der Kosten in Form höherer Preise an die Kundschaft weitergegeben werden müssen. «Gerade im Bereich Zulieferung könnte dies dazu führen, dass wir Aufträge verlieren, was wiederum Arbeitsplätze in Gefahr brächte», sagt Maier, schweigt kurz und fügt dann an: «Nachdem wir die Pandemie halbwegs gut überstanden haben, kommt nun das. Es ist einfach schwierig.»

