Gemeindeversammlung in Laufenburg sagten Ja zu allen Traktanden

Laufenburg Holzhackschnitzel statt Öl: Souverän macht den Weg frei für eine Grossinvestition ins Schulhaus Blauen 78 von total 2012 Stimmberechtigten nahmen an der Gemeindeversammlung in der Stadthalle teil. Kredite in Höhe von knapp sechs Millionen Franken standen auf der Traktandenliste. Zu allen Geschäften gab es jeweils ein Ja. Doch die Anwesenden waren diskussionsfreudig – und winkten auch nicht komplett alles durch. Hans Christof Wagner 24.06.2022, 15.11 Uhr

Das Schulhaus Blauen in Laufenburg bekommt für drei Millionen Franken eine neue Heizanlage. Hans Christof Wagner (23. Juni 2022)

An der Gemeindeversammlung in Laufenburg nahmen von den total 2012 Stimmberechtigten 78 teil. Sämtliche Kreditanträge des Stadtrats fanden dabei Zustimmung. Der Verpflichtungskredit mit dem grössten Volumen war mit drei Millionen Franken der Baukredit für den Heizsystemersatz und die Sanierung der Haustechnikanlagen im Schulhaus Blauen.

Für die Projektierung des Vorhabens hatte der Souverän schon im November 2016 einen Kredit von 40'000 Franken gesprochen. Doch als die Projektierung begann, stellte sich heraus, dass neben der Heizungssanierung auch Teile der Lüftung und der Sanitäranlagen ersetzt werden müssen.

Anlage fiel im vergangenen Jahr sogar aus

Inzwischen wurde die Sache auch immer dringlicher – gab es doch im Januar 2021 einen Totalausfall der Anlage. Daran erinnerte Stadtrat Christian Rüede in der Vorstellung des Geschäfts.

Rüede erklärte, dass das Schulhaus künftig mit Holzhackschnitzeln beheizt wird und nicht mit einer Wärmepumpe. Zudem stamme der Brennstoff für eine Holzhackschnitzel-Heizung aus dem regionalen Forst und sei gegenüber dem Öl, mit dem die bestehende Heizung befeuert werde, günstiger. Nachdem jetzt dem Kredit zugestimmt wurde, kann ab Januar 2023 gebaut werden.

Die Bushaltestelle «Kreisschule» in Laufenburg wird bis auf weiteres nicht umgebaut. Hans Christof Wagner

Ursprünglich hatte der Stadtrat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einen Verpflichtungskredit über 460‘000 Franken für die Sanierung der Bushaltestellen «Regionalspital» und «Kreisschule» vorgelegt. Doch der Souverän zog nicht mit und kürzte den Betrag um 146'000 Franken. So wird jetzt zunächst nur die Haltestelle «Regionalspital» gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz barrierefrei umgebaut.

Zuvor hatte Rüede ausgeführt, dass auch der Kanton Pläne mit den in der Nachbarschaft der Kreisschule gelegenen Haltestellen «Werkstrasse» und «Blauen» hat. Diese sollen aufgegeben und durch eine zentrale und dann ebenso barrierefreie ersetzt werden. Rüede sagte:

«Dass der Kanton wirklich baut, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht zu 100 Prozent sicher.»

Doch der Souverän fand, es sei besser, an der Kreisschule noch abzuwarten. Baue der Kanton an der Kaiserstrasse eine neue Haltestelle, müsse sich die Stadt auch nur zu 35 Prozent an den Kosten beteiligen, wurde argumentiert.

Kein Verzicht auf Sauberwasserleitungen

Keine Mehrheit indes fand ein aus der Stimmbürgerschaft heraus gestellter Antrag, für die Sanierung der Wasser- und Stromleitung im Gebiet Geissbel auf den 460'000 Franken teuren Bau von Sauberwasserleitungen zu verzichten. So kam der Antrag des Stadtrates durch. Die dafür notwendigen 1,58 Millionen Franken wurden genehmigt. Sauberwasser dort nicht in die Kanalisation einzuleiten, spare Kosten in der Kläranlage, erklärte Stadtammann Herbert Weiss.

Das Parkhaus Marktplatz in Laufenburg ist immer wieder Schauplatz von Vandalenakten. Nadine Böni

Das Parkhaus Marktplatz wird jetzt genauer unter die Lupe genommen – mit den 55'000 Franken für einen Projektierungskredit, den die Gemeindeversammlung ebenso bewilligte. Das Ja zum Geld für die Sanierung selbst, führte Rüede aus, wolle sich der Stadtrat möglichst schon im November bei der Wintergmeind holen. Denn an der Anlage, das machte Rüede deutlich, besteht dringend Handlungsbedarf.