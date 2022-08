Eigenes Bier für Laufenburg? Crowdfunding soll es möglich machen

Laufenburg 15'000 Franken für ein Craft-Bier: Zwei Laufenburger setzen für ihren Gerstensaft auf Crowdfunding Andy Zollinger und Tobias Münch aus Laufenburg wollen ein eigenes Bier brauen. Um das Projekt zu verwirklichen, sind sie auf die finanzielle Unterstützung Anderer angewiesen. Durch Crowdfunding soll der Start finanziert werden. Gelingt das, haben die beiden noch weitere «hochprozentigere» Pläne. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Tobias Münch (links) und Andy Zollinger möchten ein Laufenburger Bier brauen. zvg

Die Idee «gärte» schon lange im Kopf von Andy Zollinger aus Laufenburg/ Schweiz und Tobias Münch aus dem badischen Teil der Stadt. In kleinen Mengen brauten sie schon einige Zeit zu Hause in einer Hausbrauanlage Bier und liessen die verschiedenen Rezepturen von Freunden oder Nachbarn verköstigen. Das Feedback war durchweg positiv und so reifte langsam die Idee, im grösseren Stil Craft-Bier zu brauen.

Investitionskosten und Ort bremsten die Pläne

Befeuert durch das Umfeld, doch eine eigene Brauerei zu eröffnen und ein Bier rauszubringen, wuchs bei Zollinger der Wunsch, dies tatsächlich zu machen. Aber die Kosten für die Startinvestitionen und die Suche nach Räumen stellten Probleme dar. «Ausserdem brauchte ich jemanden,der sich um die Finanzen und das Administrative kümmert, aber auch den Überblick behält», sagt Zollinger, denn:

«Ich habe so viele Ideen, dass man mich manchmal bremsen muss, bevor es ausufert.»

Schnell ist klar, dass Münch der perfekte Partner für das Business ist. Die Freunde ergänzen sich mit ihrem Know-how und so wurde ein Businessplan erstellt und die Kosten wurden kalkuliert. Münch hat Erfahrungen in Sachen Finanzen und kann mit seiner Expertise und seinen administrativen Tätigkeiten das Projekt unterstützen.

Zollinger kümmert sich um Rezepturen, Verkauf und Design. Als Grafikdesigner liegt ihm das Aussehen des zukünftigen Flaschenetiketts am Herzen. Aber auch der Name will gutgewählt sein. Beides ist noch ein Geheimnis, denn ohne das nötige Kleingeld wird die Idee womöglich gar nicht realisierbar sein.

Tausend Liter Bier pro Monat ist das Ziel

Nachdem sich zunächst die Möglichkeit bot, die Brauanlage einer Kleinbrauerei in Baden an derer ungenutzten Tag zu betreiben, konnte es losgehen. Gestecktes Ziel: 1000 Liter Bier pro Monat mit Option auf mehr. Was fehlt? Geld. Denn es braucht Malz, Hefe und Hopfen. Natürlich auch Flaschen, Etiketten mit Design, Markenregistrierung, ein Lager, eine Website. Auch Alkohol- und Mehrwertsteuer müssen bedacht werden.

Deshalb sahen die Laufenburger im Crowdfunding, zu Deutsch Schwarmfinanzierung, eine Finanzierungsoption. Zollinger sagt:

«Wir brauchen 15'000 Schweizer Franken zum Starten.»

Unterstützerinnen und Unterstützer können sich mit einem Betrag ihrer Wahl an dem Projekt beteiligen. Sollte der gewünschte Betrag nicht zu Stande kommen, bekommen sie ihre Spende zurück. Erreichen die Initianten die Summe, gibt es ein Dankeschön. Mit Stand 5. August waren etwas über 4000 Franken oder 26 Prozent der angestrebten Summe erreicht.

Bier soll Basis für Single Malt Whisky sein

Gelingen all diese Vorhaben und die ersten Biere laufen vom Band, möchten die beiden whiskybegeisterten Freunde damit die Basis für einen Single Malt Whisky aus Laufenburg schaffen. Das Crowdfunding läuft noch rund 20 Tage über die Onlineplattform «wemakeit» und wurde in sozialen Netzwerken und Laufenburger Gruppen geteilt, damit das Vorhaben möglichst viele Unterstützer findet.

