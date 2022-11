Strompreishammer trifft Laufenburg doch nicht so hart

Laufenburg Grosse Erleichterung: Der Strompreishammer trifft die Kundinnen und Kunden nun doch nicht so hart An der Einwohnergemeindeversammlung in Sulz präsentierte der Stadtrat eine Lösung, mit der wohl alle leben können: Durch den Verzicht auf Netznutzungsentgelte sparen die Haushalte deutlich. Auch zum Antrag auf Unterstützung des Museums Schiff war das Ja des Stimmvolks klar. Das zeigte sich diskussionsfreudig und streitlustig – und versenkte auch so manches Geschäft. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 18.11.2022, 12.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Aussichten auf die Strompreise in Laufenburg für 2023 und 2024 sind jetzt nicht mehr so düster wie zuvor. Eddy Risch / KEYSTONE

Der Laufenburger Strompreishammer wird die Stromkundinnen und Stromkunden nun doch nicht so hart treffen wie befürchtet. Der Stadtrat kommt ihnen durch den Erlass der Netznutzungsentgelte entgegen und kann sie so substanziell entlasten. Möglich machen das gute Einkaufskonditionen für den Strom, welche die Stadt mit dem Versorger Energiedienst aushandeln konnte.

Diese gute Nachricht überbrachte Vizeammann Christian Rüede am letzten Traktandum der Einwohnergemeindeversammlung am Donnerstag in der Mehrzweckhalle Sulz. 252 anwesende Stimmberechtigte mussten sich mehr als vier Stunden in Geduld üben, bis das Budget 2023 – und damit auch das Stromthema – aufgerufen wurde.

Die Gemeindeversammlung von Laufenburg in der Halle Sulz war gut besucht. 252 Stimmberechtigte waren anwesend. Hans Christof Wagner

Schon gleich zu Beginn der Versammlung hatte Stadtammann Herbert Weiss betont, dass eine Verlegung des Geschäfts vom letzten auf den ersten Platz der Traktandenliste nicht möglich sei. Im Vorfeld der Versammlung war das gefordert worden.

Stadtrat kam der FDP zuvor

Was Rüede präsentierte, kam im Saal gut an – und nahm der FDP den Wind aus den Segeln. Die hatte im Vorfeld angekündigt, einen Antrag auf Erlass der Netznutzungsentgelte zu stellen. Dazu kam es nicht mehr. Ortspartei-Vertreter René Leuenberger sagte dann auch:

«Das ist ein voller Erfolg für uns und unsere Bemühungen. Wir danken dem Stadtrat und Energiedienst dafür.»

Aufatmen können aber nicht nur die Stromkundinnen und -kunden, sondern auch der Laufenburger Museumsverein: Das Modernisierungsprojekt Museum Schiff nahm an der Gemeindeversammlung eine weitere Hürde. Der Souverän gab grünes Licht für den einmaligen Unterstützungsbeitrag in Höhe von 500’000 Franken in vier Tranchen zu je 125’000 Franken.

Ausserdem wird sich die Einwohnergemeinde an den Betriebskosten der Einrichtung mit 20’000 Franken für zehn Jahre beteiligen. 185 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sagten Ja zum Antrag des Stadtrates. Ein Antrag auf geheime Abstimmung aus den Reihen der Stimmberechtigten wurde hingegen deutlich abgelehnt.

Museums-Betriebskosten sorgen für Diskussionen

Weiss hatte zu Beginn der Verhandlungen über das Geschäft das Museum Schiff als Einrichtung mit Zukunft, Ausstrahlung und Anziehungskraft gewürdigt und um Unterstützung für den Antrag des Stadtrates geworben.

Froh über das Ja zum Modernisierungsprojekt Museum Schiff war Museumsvereins-Präsident Hannes Burger (rechts). Hans Christof Wagner

Doch die Diskussion drehte sich vor allem um die Frage der Betriebskosten. Diese stiegen schon jetzt und seien kaum kalkulierbar, hiess es. Ein Stimmbürger forderte, das Projekt zurückzustellen, bis die Stadt wieder über mehr Geld verfüge. Ein weiterer Votant regte an, zu prüfen, ob nicht das Tourismusbüro in die dann renovierten Museumsräume zügeln könne.

Alt Grossrat Dieter Deiss meldete sich zu Wort und appellierte an die Versammlung, dem Traktandum zuzustimmen. Er sagte:

«Das Museum Schiff ist das Museum von uns allen. Wir investieren das Geld für uns.»

Deiss verwies auf die seitens des Kantons schon zugesicherten rund zwei Millionen Franken, was 43 Prozent der Gesamtkosten abdecke. «Der Kanton finanziert kein Projekt, wenn er es für ein Luftschloss hielte,» sagte Deiss. Und weiter:

«Auf ein solches Geschenk zu verzichten, wäre doch einer der grössten Schildbürgerstreiche. Lasst uns heute Abend zukunftsgewandt sein.»

Joe Schnetzler, Projektleiter Modernisierung Museum Schiff, betonte, dass ohne kantonale Gelder die Sanierung des Hauses mit mehr als drei Millionen Franken Laufenburg deutlich teurer käme. Nach dem Ja des Souveräns bedankte sich Museumsvereins-Präsident Hannes Burger für das Vertrauen.

Revidiertes Parkierungsreglement versenkt

Das Laufenburger Stimmvolk ist bekannt für seine Diskussionsfreude. Bei der Gemeindeversammlung in Sulz wurde das einmal mehr deutlich. Allein die ersten neun Traktanden vorzustellen und zu beraten, nahm dreieinhalb Stunden in Anspruch.

Ein Ja gab es zum Verpflichtungskredit über 100’000 Franken für die Neugestaltung des Pausenplatzes beim Primarschulhaus Burgmatt – doch auch hier erst nach langer Debatte. Mit 175 Nein-Stimmen versenkt hat der Souverän hingegen das revidierte Parkierungsreglement der Stadt, das per 1. Januar hätte in Kraft treten sollen. Es sah die Aufhebung der Blauen Zone und weniger Möglichkeiten zum Gratisparkieren vor.

Auch der Umbau des Erdgeschosses der Gemeindeliegenschaft Hinterer Wasen 71 als zusätzlicher Büroraum für den Regionalen Sozialdienst Laufenburg wird vorerst nicht erfolgen. Der Antrag des Stadtrates wurde zurückgewiesen.

Somit muss er erneut über die Bücher und auf Anregung des Stimmvolks prüfen, ob nicht eine Züglete des Sozialdiensts in die sanierte «Adler»-Liegenschaft sinnvoller ist. Der ehemalige Wasentor-Kindergarten solle dem Wohnen und der Kinderbetreuung vorbehalten sein. Stadträtin Regina Erhard aber hielt dagegen. Sie sagte:

«Die Räume im ‹Adler› sind für den Regionalen Sozialdienst völlig ungeeignet. Sie umzubauen, würde 400’000 Franken kosten. »

Lange zu reden gab auch das Traktandum Verpflichtungskredit per 1,8 Millionen Franken für die Vorfinanzierung der Fernwärmeleitungen des Wärmeverbunds II. Schliesslich sagte die Versammlung dann doch mit grossem Mehr Ja dazu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen