Laufenburg Geschichten wie aus dem Ärmel geschüttelt: Für einmal begeisterten Troubadoure im Rehmann-Museum Irene Mazza, Nick Spalinger und Ueli Stampfli spielten im Rehmann-Museum in Laufenburg. Bekannt sind sie von den Troubadix-Liedermacherfestivals. Ihnen gelang ein Abend voller Witz, Ideenreichtum und Sprachzauber. Peter Schütz 29.01.2023, 14.54 Uhr

Ideenreich: Irene Mazza mit Nick Spalinger (links) bei ihrem Auftritt im Rehmann-Museum. Peter Schütz

Im Rehmann-Museum stand am Freitagabend ausnahmsweise nicht die Bildhauerei im Fokus, sondern die Kunst der Liedermacherei. Irene Mazza, Nick Spalinger und Ueli Stampfli, bekannt von den in der Regel jeweils an Pfingsten durchgeführten Troubadix-Mundartliederfestivals, machten gemeinsame Sache.