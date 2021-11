Laufenburg: Das Theater Wiwa zeigt ein «Gefährliches Wochenende»

Laufenburg «Gefährliches Wochenende»: Mit einem Jahr Verspätung zeigt das Theater Wiwa seine 31. Produktion Die Pandemie sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass das Laufenburger Theater Wiwa seine neueste Produktion nicht aufführen konnte. Das wird jetzt nachgeholt. Und die Darstellerinnen und Darsteller laufen in «Gefährliches Wochenende» zu Höchstleistungen auf. Peter Schütz Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Überall Misstrauen: Christel Imhof (links) als Schwiegermutter und Katharina Theurer als Gillian Howard befürchten das Schlimmste. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Die Premiere vom Kriminalstück «Gefährliches Wochenende» am Samstag in der Kultschüür kam gut an. Obwohl das Publikum zahlenmässig überschaubar war, deckte es die Akteure vom Theater Wiwa nach dem dramatischen Finale mit viel Applaus ein – was absolut verdient war, denn auf der Bühne lief es wie am Schnürchen.