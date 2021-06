Fricktals günstigste Tankstelle in Laufenburg schliesst

Seit Jahren fährt man in der Region fast nirgendwo so günstig wie an der Zapfsäule auf dem Areal des Wasserkraftwerks in Laufenburg. Nun schliesst Energiedienst die Tankstelle in wenigen Tagen. Der Grund: Der fossile Brennstoff passe nicht mehr zu grünen Ausrichtung des Unternehmens. Andere Tankstellenbetreiber sind nicht unfroh.

Dennis Kalt 12.06.2021, 05.00 Uhr