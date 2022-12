Laufenburg: Schulhaus Blauen bekommt eine Holzschnitzelheizung

Laufenburg Für die Umwelt und das Portemonnaie: Baugesuch für die neue Schulhausheizung liegt auf Die alte Ölheizung soll raus und durch eine Hackschnitzelheizung ersetzt werden – so kann die Stadt Laufenburg mit Blick auf den Ölpreis pro Jahr über 30’000 Franken sparen. Für den Einbau und die Modernisierung des kompletten Heizsystems im Schulhaus Blauen wird mit Kosten von rund drei Millionen Franken gerechnet. Dennis Kalt 14.12.2022, 05.00 Uhr

Das Schulhaus Blauen in Laufenburg bekommt eine neue Heizanlage. hcw

Auf der Gemeindekanzlei Kaisten liegt sei dieser Woche ein Baugesuch mit einem Investitionsvolumen von rund 2,7 Millionen Franken auf. Bauherrin ist die Stadt Laufenburg. Sie will beim Schulhaus Blauen eine Holzschnitzelheizung installieren sowie die Haustechnik modernisieren. Für den entsprechenden Kredit über drei Millionen Franken gab der Souverän im Sommer grünes Licht.

Die Holzschnitzel- soll die Ölheizung, die ihre Lebensdauer erreicht hat, ersetzen. Noch beim Erweiterungsprojekt der Schule vor einigen Jahren wurde die Ölheizung belassen. Diese ist bereits seit dem Neubau der Schulanlage im Jahr 1976 in Betrieb.

Submissionsverfahren hat begonnen

Gemäss Stadtschreiber Marco Waser fiel die Wahl auf eine Holzschnitzelheizung aufgrund der Wertschöpfung, die dadurch für die Gemeinde resultiert. So sagt er:

«Es wird darauf geachtet, dass möglichst viele Schnitzel aus den eigenen Waldungen genommen werden können.»

Kürzlich hat das Submissionsverfahren begonnen. Grössere Arbeiten müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Mit einem Baubeginn könne frühestens im Frühjahr 2023 gerechnet werden. Die Inbetriebnahme der neuen Heizung soll dann mit Beginn der Heizperiode im Herbst 2023 erfolgen. Der Schulbetrieb würde unwesentlich eingeschränkt, da die Arbeiten, die diesen tangieren, in den Ferien ausgeführt würden.

Mit dem Blick auf den Ölpreis spart die Stadt nach dem Einbau der Holzschnitzelheizung bares Geld. Bei einem Volumen von rund 51’000 Litern pro Jahr betragen die Kosten bei einem Preis von 1.27 Franken pro Liter rund 65’000 Franken. Um mit Holzschnitzeln die gleiche Leistung zu erzeugen, fallen hingegen nur jährliche Energiekosten von rund 32’000 Franken an.

Darüber hinaus werden mit dem neuen Heizsystem rund 146 Tonnen pro Jahr an CO 2 eingespart. Zur Einordnung: Eine Tonne CO 2 entspricht einer Fahrt von mehr als 4900 Kilometern mit einem mittelgrossen Benziner.

Mehrere Gebäude werden angebunden

Von den Baumassnahmen hinsichtlich Sanierung und Modernisierung betroffen sind neben Schulgebäude und alter Turnhalle auch die Dreifach-Sporthalle, das FC- und Tennis-Garderobengebäude sowie der Pavillon, die alle ans neue Heizsystem angebunden werden sollen.

Grundsätzlich, so sagt Waser, mussten bei fast allen Projekten gesteigerte Kosten zur Kenntnis genommen werden. Er sagt:

«Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass auch die Kosten für das Projekt der Erneuerung der Haustechnik steigen werden.»

Ob der genehmigte Kredit aber überzogen werde, könne in diesem frühen Stadium – vor allem vor Abschluss des Submissionsverfahrens – noch nicht gesagt werden.