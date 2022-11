Laufenburg: Schoggiwerkstatt startet Weihnachtsproduktion

Laufenburg «Es ist ein romantischer Stress»: Schoggi-Werkstatt fährt Produktion für Weihnachtsgeschäft hoch Markus Duss und Andreas Kistner von der Schoggi-Werkstatt lassen sich jedes Jahr neue Leckereien einfallen, um ihren Kunden spezielle Weihnachtsgeschenke bieten zu können. Dabei darf man dieses Jahr sogar die Schoggi kaputtschlagen. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Markus Duss und Gabriela Grossele zeigen die neuen Designs der Adventskalender. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

«Alle Jahre wieder» heisst ein bekanntes Weihnachtslied – «Alle Jahre wieder etwas Neues» heisst es bei der Schoggi-Werkstatt in Laufenburg, die auch dieses Jahr wieder neue Ideen zu Weihnachten verwirklichen kann.

Anfang November ist für Markus Duss die Weihnachtsproduktion wieder gestartet. Morgens um vier steht er auf und fährt in die Werkstatt. Bis sieben Uhr ist für ihn die produktivste Zeit am Tag. Meist am Vormittag hat der Chocolatier noch Hilfe von Gabriela Grossele, die als gelernte Bäckerin und Konditorin über die entsprechende Expertise verfügt. In Teilzeit oder zu Weihnachten und Ostern auf Abruf unterstützt sie bei der Produktion und Verpackung.

An drei Weihnachtsmärkten vertreten

Bereits am 19. November ist der Stand der Schoggi-Werkstatt bei dem zum ersten Mal veranstalteten «GWundermärt Üttlete» in der Mehrzweckhalle Stalden in Ittenthal vertreten. Traditionell sind sie auch diesmal wieder beim Sulzer Weihnachtsmarkt am 20. November zu finden. Dort gibt es erste neue Kreation zu entdecken. Duss verrät:

«Wir machen eine neue Sulzer Spezialität mit dem Sulzer Wappen darauf.»

Die Laufenburger Löwen-Pralinés mit dem Wappen der Rheinstadt gibt es ja bereits. Bei der Altstadtweihnacht in Laufenburg wird der Laden geöffnet sein. Zusätzlich wird Duss’ Partner Andreas Kistner in einem Zelt davor mit flüssigen Schokoladenspezialitäten vertreten sein: Schoggiglühwein und heisse Schoggi wahlweise mit verschiedenen Schnäpsen verfeinert.

Ein weiteres Highlight wird die grosse Bruchschokolade sein. Eine gut 200 Gramm schwere Tafel mit verschiedenen Toppings wie Nüssen, Smarties oder Mandeln. Dazu gibt es einen kleinen Holzhammer, mit dem die Schokolade zerschlagen werden kann. Ein Spass für Gross und Klein.

Neuheiten zu Weihnachten und Silvester

Die neuen Adventskalender sind ab dem 24. November erhältlich und werden mit 24 verschiedenen, handgemachten Pralinés bestückt. Hierbei kann durch Vorbestellung auch auf Sonderwünsche eingegangen werden. Das «Chnusperli» mit 69 Prozent Kakaoanteil und einer Piemonteser Haselnuss ist als Praliné auch im neuen Sortiment.

Erstmals gibt es nun auch zum Jahreswechsel etwas Besonderes im Angebot: den Silvesterpralinételler in zwei verschiedenen Grössen. Geplant sind Pralinés in heller und dunkler Schokolade mit einer Krokantfüllung und passendem Sujetaufdruck ohne Alkohol, da ja meist auch Kinder mit von der Partie sind. Auch hier können Sonderwünsche bei Vorbestellung berücksichtigt werden, verspricht Duss.

Der Weihnachtshase als Klassiker

«Ups, ich bin etwas zu früh», heisst es bei dem beliebten Klassiker, dem Weihnachtshasen, der über einige Jahre schon sehr beliebt bei der Kundschaft ist. Selbstverständlich gibt es aber auch den klassischen Weihnachtsmann und das letztes Jahr eingeführte Hexenhüsli aus Schoggi. Das hatte zwar Startschwierigkeiten, war dann aber plötzlich so gefragt, dass sie gegen Ende kaum noch welche hatten.

Grundsätzlich laufen zu Weihnachten auch die gängigen Schoggiprodukte sehr gut, gerade die Fricktaler Produkte wie die «Sulzer Chriesi», «Kirschtröpfli» oder «Sulzer Bire». Firmen bestellen bereits die Weihnachtsgeschenke für ihre Kundschaft oder Mitarbeitenden. Auch die Weihnachtsverpackung wird wieder exklusiv und speziell sein, verspricht Duss. Er freue sich auf die Weihnachtszeit, sagt er und weiter:

«Es ist eine schöne Zeit zum Schaffen, weil es trotz Stress doch eine romantische, weihnachtliche Zeit ist.»

Bleibt jetzt nur noch das Warten auf die Weihnachtsdekoration der Schaufenster, die ab dem 1. Advent zu sehen ist.

