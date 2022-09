Leos Mutter will Freispruch nicht hinnehmen

Laufenburg Ihr Sohn wurde bei Sturz aus dem Fenster schwer verletzt: Mutter will Freispruch für Betreuungsperson nicht akzeptieren 2020 stürzte der damals neunjährige Leo in den Tagesstrukturen Laufenburg aus dem Fenster in die Tiefe und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Das Laufenburger Bezirksgericht hatte im Sommer die mit der Betreuung beauftragte Person freigesprochen – das aber will Leos Mutter, Marta K., nicht auf sich sitzen lassen: Für sie muss jemand die strafrechtliche Verantwortung dafür übernehmen. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Marta K. und ihr Sohn Leo leiden bis heute unter den Folgen des Unfalls von 2020. Hans Christof Wagner (24. Mai 2022)

Marta K. ist einen Schritt weiter: Der Weiterzug des Urteils des Bezirksgerichts Laufenburg in der Sache ihres aus dem Fenster gestürzten Sohnes Leo ist auf dem Weg. Ihre Anwältinnen und Anwälte haben den Weiterzug vors Aargauer Obergericht jetzt mit der Berufungsbegründung aufgegleist. Noch 2022 soll es zur Verhandlung in Aarau kommen, so die Mutter. Sie sagt:

«Ich würde es nicht wagen, wenn ich mir keine Chancen ausrechne.»

Chancen darauf, dass das Obergericht den in Laufenburg erteilten Freispruch der mit der Betreuung Leos beauftragten Person einkassiert. Das dortige Bezirksgericht sah es nicht als bewiesen an, dass die Mitarbeitende der Laufenburger Tagesstrukturen sich der fahrlässigen schweren Körperverletzung und der Verletzung der Fürsorgepflicht schuldig gemacht hatte.

Glaubhaftigkeit der siebenjährigen Zeugin in Frage gestellt

Insbesondere die Zeugenaussage einer mitbetreuten Siebenjährigen, dass das Fenster, aus dem Leo fiel, offen gestanden habe, als die Beschuldigte die Räume verliess, wurde aufgrund des Alters der Zeugin als wenig glaubhaft eingestuft. Die Folge des Freispruchs: Die Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken sowie die Busse von 500 Franken musste die beschuldigte Person nicht bezahlen.

An den Tagesstrukturen der Schule Laufenburg ist Leo aus dem Fenster im ersten OG gestürzt. Hans Christof Wagner

Leos Leben hatte am 14. September 2020, dem Tag des Unfalls, an einem seidenen Faden gehangen. An diesem Tag stürzte der damals Neunjährige aus den Räumen der Tagesstrukturen am Laufenburger Schulhaus mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Schädelbruch, Hirnhautriss, Knochenbrüche, innere Verletzungen waren die Folgen. Der Junge musste siebenmal operiert werden, lag wochenlang im Spital.

Der Freispruch am Bezirksgericht Laufenburg war am 7. Juni erfolgt. Dass Marta K. ihn nicht akzeptieren wird, hatte sie schon am Tag selbst unmissverständlich gelassen. Sie werde in Berufung gehen, kündigte sie schon damals an.

Nach der Laufenburger Verhandlung wechselte Marta K. ihren Rechtsanwalt. Sie sagt, er hat in ihren Augen in der Verhandlung des Falles vor dem Bezirksgericht zu schwach argumentiert und ihre Ängste und Sorgen ignoriert. Jetzt, mit der neuen Verteidigung durch eine Zürcher Kanzlei, fühlt sie sich besser vertreten und ernst genommen.

Auch dem TV-Sender Tele M1 hat Leo schon ein Interview gegeben. Hans Christof Wagner

Ziel der Berufung ist, dass die beschuldigte Person der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht sowie der fahrlässigen schweren Körperverletzung durch Unterlassen «schuldig zu sprechen und angemessen zu bestrafen» sei. So steht es in der der AZ vorliegenden Berufungsbegründung ganz oben. Die Vorinstanz, also das Bezirksgericht, habe den Sachverhalt fehlerhaft festgestellt, wird argumentiert.

Marta K. erzählt, dass das Berufungsverfahren zunächst hätte schriftlich stattfinden sollen. Jetzt aber stehe fest, dass mündlich verhandelt werde. Auch die gegnerische Partei sei dazu bereit.

Der Tele M1-Aktuell-Beitrag zum Thema vom 7. Juni 2022. Tele M1

Der Junge firmiert als Privatkläger

In der Berufungsbegründung wird die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg als Anklägerin genannt, ergänzt durch Leo, der als Privatkläger firmiert.

Der leide, zwei Jahre nach dem Sturz, noch immer unter dessen Folgen und benötige nach wie vor ärztliche und therapeutische Behandlung. Marta K. sagt, dass seine schulischen Leistungen immer schlechter würden und dass dies auch eine Folge des Unfalls sei. Womöglich müsse der Junge 2023 erneut operiert werden, da der Mutter zufolge die Gefahr besteht, dass der 2020 gebrochene Armknochen nicht mitwächst.

So ist Marta K. entschlossen, durch alle Instanzen zu gehen. Sie sagt: «Notfalls ziehe ich die Sache bis vors Bundesgericht weiter – für Leo. Möge die Gerechtigkeit siegen.»

Der Tele M1-Aktuell-Beitrag zum Thema vom 24. Mai 2022. Tele M1

