Museumsverein Laufenburg freut isch über das Ja zur Sanierung

Laufenburg Erleichterung über das Ja zum Projekt: «Diese zwei Wochen werden in die Geschichte des Museumsvereins eingehen» Die Einwohner- und Ortsbürgergemeindeversammlungen haben zusammen 1,35 Millionen Franken an die Sanierung und Erweiterung des Museums Schiff gesprochen. Damit ist das Fünf-Millionen-Projekt auf Kurs. Beim Museumsverein ist die Freude gross. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Tourismus-Info und Museum soll geprüft werden. Thomas Wehrli 23.11.2022, 05.00 Uhr

Das Museum Schiff wird für knapp fünf Millionen saniert und mit einem neuen Ausstellungskonzept versehen. zvg

Das Schiff ist auf Kurs: Im zweiten Anlauf haben die Einwohner- und die Ortsbürgergemeinde von Laufenburg ihre finanziellen Beiträge an das Museumsprojekt gesprochen.

Die Einwohnergemeinde wird sich mit 500'000 Franken und die Ortsbürgergemeinde mit 850'000 Franken am knapp fünf Millionen Franken teuren Projekt beteiligen. Zudem haben beide Versammlungen einer Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrages auf 20'000 Franken für die nächsten zehn Jahre genehmigt.

Die Referendumsfrist läuft

Ganz im Hafen ist das Projekt aktuell allerdings noch nicht: Gegen die Beschlüsse der beiden Versammlungen kann noch das Referendum ergriffen werden, denn das nötige Quorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten für einen definitiven Beschluss erreichten weder die Ortsbürger- noch die Einwohnergemeindeversammlung.

Es bleibt also spannend, zumal das erste Sanierungsprojekt nicht an den Gemeindeversammlungen, sondern erst in der Referendumsabstimmung Schiffbruch erlitten hatte. ­Während die Einwohnerinnen und Einwohner auch an der Urne mit 483 gegen 451 Stimmen Ja ­sagten, lehnten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger die Vorlage an der Urne mit 174 zu 156 Stimmen knapp ab.

Zwei erfolgreiche Wochen

Derzeit ist man beim Museumsverein aber zuversichtlich, dass es mit dem Projekt im zweiten Anlauf klappt. «Freude herrscht», überschreibt der Verein eine Mitteilung. Es seien zwei «äusserst erfolgreiche Wochen» gewesen, lässt der Verein die letzten Tage Revue passieren und erinnert an den 4. November, als der Entscheid von Swisslos eintraf, dass der Kanton an die Baukosten einen Beitrag von 1,63 Millionen Franken entrichtet.

Georg Matter, Abteilungsleiter Kultur (Mitte), überbrachte die Nachricht, dass der Kanton Aargau 1,63 Millionen Franken in die Modernisierung des Museums Schiff investiert. Das freut Joe Schnetzler (links) und Hannes Burger. Hans Christof Wagner

Vor einer Woche dann stimmte der Stadtrat von Badisch-Laufenburg einstimmig einem Museumsbeitrag von 150'000 Euro zu, am Donnerstag bewilligte die Einwohnergemeinde Laufenburg den Beitrag, tags darauf stimmten 52 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger bei lediglich zwei Nein-Stimmen den beantragten Beitrag zu. Beim Museumsverein ist man überzeugt:

«Diese zwei Wochen werden zweifellos in die Geschichte des Museumsvereins eingehen.»

Wenig verwunderlich ist man beim Verein «ausserordentlich glücklich über all die positiven Entscheide», denn damit dürfte der Weg «für die Realisierung dieses grossartigen und zukunftsgerichteten Vorhabens» frei sein.

Wichtig für das Museum sind auch die von der Ortsbürgergemeinde und der Einwohnergemeinde beschlossenen jährlichen Betriebskostenbeiträge von je 20’000 Franken. In beiden Versammlungen wurde dabei eine Optimierung der Betriebskosten durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Tourismus-Info und Museum angeregt. Dem stehe grundsätzlich nichts im Wege, schreibt der Verein. Und:

«Der Museums-Vorstand sichert deshalb auch zu, mit dem Stadtrat entsprechend Kontakt aufzunehmen.»

Vorstand und Projektleitung werden «unverzüglich nach dem Inkrafttreten der Versammlungsbeschlüsse für die Restfinanzierung besorgt sein und gleichzeitig auch die Projektierungsarbeiten vorantreiben». Der Verein hofft dabei auch auf neue Mitglieder, um so die Basis zu verstärken.