So bedeutend ist Erwin Rehmann für die Schweizer Eisenplastik

Laufenburg Er konnte sogar im Scheitern etwas Positives entdecken: So bedeutend war der Laufenburger Erwin Rehmann für die Schweizer Eisenplastik Erwin Rehmann hat in Laufenburg ein eigenes Museum, ist bekannt für seine Brunnenfiguren – in den Schweizer Museen aber ist er wenig vertreten. Warum das so ist und was Rehmanns von der Öffentlichkeit unbemerkte Pionierleistungen waren, erklärte Kurator und Publizist Matthias Frehner in Laufenburg. Peter Schütz Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Matthias Frehner, rechts, mit Kurator Tyrone Richards, vor einer Skulptur von Erwin Rehmann. Peter Schütz

Erwin Rehmann (1921 bis 2020) hat in dem nach ihm benannten Museum in Laufenburg eine ständige Plattform. Auch ausserhalb ist sein Schaffen präsent – in Form von Brunnen und anderen teils monumentalen Werken im öffentlichen Raum.

Nur in den Schweizer Museen ist er wenig vertreten. Immerhin: 2021 war eine seiner Arbeiten aus Eisen im Kunsthaus Aarau im Rahmen der Ausstellung «Schweizer Skulptur seit 1945» zu sehen – eine einzige nur, aber eine, die sich in der Umgebung grösserer Werke von Kollegen wie Bernhard Luginbühl und Matias Spescha behaupten konnte.

Warum Erwin Rehmann bis heute die museale Aufmerksamkeit weitgehend verwehrt geblieben ist, war Gegenstand des Vortrags von Matthias Frehner, Kurator, Publizist und früherer Leiter des Kunstmuseums Bern, am Sonntagnachmittag.

Unbemerkte Pionierleistungen

Frehner gestand gleich zu Beginn, dass er Rehmanns Werk «zu selektiv» wahrgenommen habe. Die Vorbereitung auf den Vortrag sei für ihn jedoch «ein grosser Gewinn gewesen», weil er sich vertieft mit der Arbeit des Laufenburger Bildhauers beschäftigen konnte. Seine Erkenntnis:

«Hier ist Revisionsbedarf vorhanden – nicht nur bei mir.»

Erwin Rehmann sei heute im internationalen Kunstbetrieb nicht präsent, «obwohl er ein sehr spannender Künstler war», so Frehner.

Spannend war er deshalb, weil er fast unbemerkt von der Öffentlichkeit Pionierleistungen vollbrachte. Dazu gehörte die Arbeit «Schwebender Körper im Raum» von 1952, die aus einer organischen Form in einem Gerüst besteht. «Erwin Rehmann hat eine solche Form als Erster gemacht, da war die Eisenplastik noch in den Kinderschuhen», erklärte Matthias Frehner.

Er wollte kein Markenzeichen

Rehmanns räumliches Konzept kam auch in den Werken anderer Künstler vor, bei diesen nachweislich jedoch mit einigen Jahren Verzögerung. Rehmann hätte dabei bleiben können, sich einen Namen damit machen und in die Breite gehen können. Frehner:

«Hätte er weitergemacht, wäre er als Eisenplastiker wahrgenommen worden, aber er wollte kein Markenzeichen – er ging sogleich weiter.»

1953 arbeitete er mit ausgeschnittenen Eisenstäben, in den 1960er-Jahren sei Rehmann «voll im eisenplastischen Diskurs gewesen», berichtete Matthias Frehner. Später konstruierte er Lichtplastiken, die in Beziehung zur kirchlichen Kunst gesetzt wurden, was aber bei den «revolutionären» Künstlern nicht gut ankam. Trotzdem: Erwin Rehmann wurde ein «Schwergewicht in der schweizerischen Eisenplastik».

Matthias Frehner bei seinem Vortrag im Rehmann-Museum. Peter Schütz

Für Schaffhausen schuf er 1964 eine Skulptur, die Ähnlichkeit mit einem riesigen Segel im Wind aufwies. Obwohl ein Hingucker, stellte Rehmann keine weiteren Varianten her. Später experimentierte er in komplizierten Bronzegussverfahren weiter, erschloss neue skulpturale Konzepte, entwickelte immer wieder neue Techniken – und erlangte damit Ansehen.

Er blieb stets eigenständig

Erwin Rehmann blieb ungeachtet der sich wechselnden Kunstströmungen eigenständig, passte sich nicht an, ging den Weg nach seinen Vorstellungen. Seine bildhauerischen Anfänge, die realistischen Darstellungen von Köpfen und Körpern, behielt er bis zum Lebensende, während andere Künstler alles, was in ihren Augen nach Realismus aussah, nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörten.

Matthias Frehner stellte eine «faszinierende Kontinuität von einem Werk zum anderen» fest. Aus realen Körperbewegungen wurden Körperzeichen, entstand ein Prozess der Vereinfachung, der Rehmann zum Einsatz von neuen Materialien führte. Das war nicht immer ohne Risiko, aber er konnte sogar im Scheitern etwas Positives entdecken.

