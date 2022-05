Regiokultart in Laufenburg wieder grenzüberschreitend

Laufenburg Endlich wieder grenzüberschreitend: Die «Regiokultart» zeigt Kunst von beidseits des Rheins Nun hat es wieder geklappt: Die diesjährige «Regiokultart» bietet Künstlerinnen und Künstlern aus dem Fricktal und aus dem badischen Raum eine Plattform. Die Werke zeigen eine ganz grosse Bandbreite an Formen und Materialien. Peter Schütz 27.05.2022, 17.00 Uhr

Die «Regiokultart» wurde in Laufenburg eröffnet; von links Martin Willi, Silvia Seifert, Roland Köpfer, Iris Liebwein und Margrit Imper. Peter Schütz

Die «Regiokultart» in der Kultschüür ist wieder grenzüberschreitend geworden. Seit Auffahrt am Donnerstag präsentieren je zwei Kunstschaffende aus Deutschland und der Schweiz ihre Werke. Aus dem Fricktal sind Margrit Imper, Rheinfelden, und Silvia Seifert aus Effingen dabei. Von der gegenüberliegenden Seite des Rheins sind es Iris Liebwein aus Murg sowie Roland Köpfer aus Laufenburg/Baden.

Ausstellung noch bis 6. Juni

Die Palette der ausgestellten Arbeiten reicht von Holzskulpturen und Ölbildern bis hin zu Mischtechniken auf unterschiedlichen Malgründen. Die gut besuchte Vernissage umrahmte Julia Pleninger am Klavier. Die Ausstellung dauert bis 6. Juni.

2019 ins Leben gerufen, erlebte die «Regiokultart» im Jahr darauf den ersten unfreiwilligen Ausfall: Corona verhinderte eine zweite Durchführung. Diese kam erst 2021 zu Stande, jedoch nicht so, wie es sich Kultschüür-Chef Martin Willi vorgestellt hatte. Er sagte bei der Vernissage:

«Unser Ziel ist es, vier regionalen Künstlern von beiden Seiten des Rheins eine Plattform zu bieten.»

Da vergangenes Jahr, erneut wegen Corona, keine deutschen Kunstschaffenden teilnahmen, blieb die «Regiokultart» eine reine Fricktaler Angelegenheit. Jetzt entspricht sie wieder der Ursprungsidee – und für Köpfer und Liebwein ist es der erste Auftritt in der Kultschüür in der Laufenburger Altstadt.

Kombination aus figurativer und abstrakter Malerei

Köpfer stellt mehr als 30 Arbeiten aus Holz aus, ausserdem einen Wohltätigkeitskoffer zur Unterstützung ukrainischer Kriegsflüchtlinge. Gegenüber präsentiert Silvia Seifert Landschaften, gemalt mit Ölfarbe auf Leinwand. Sie werden ergänzt durch sogenannte Makros, die einen Ausschnitt wiedergeben und so zu Landschaften in den Landschaften werden – woraus eine Kombination aus figurativer und abstrakter Malerei entsteht. Hinzu kommen ausdrucksstarke, kleine Bilder mit Motiven aus dem Süden, in der Regel mit pastos aufgetragener Farbe.

Flächiger, aber nicht weniger charakteristisch gehen die beiden anderen Malerinnen vor. Imper setzt hochgewachsene Frauen in langen Gewändern in Szene. Als Malgrund verwendet sie Holz, der Farbauftrag ist sparsam, was den Bildern Leichtigkeit verleiht. Mit dem Werk «The Top Lady Singers» sprengt sie den Rahmen: Es besteht aus 35 Quadraten, ergibt dennoch ein Ganzes. Und «Die Krönung» wirkt wie eine Meditation über einen geheimnisvollen Vorgang.

Die grenzüberschreitende «Regiokultart» wurde in der Kultschüür in Laufenburg eröffnet. Peter Schütz

Auf der anderen Seite des Raumes begibt sich Liebwein in die Welt der Tiere: Der Steinbock wirkt majestätisch. Die Kuh Elsa scheint zu lachen, die Eule blickt geradeaus. Es sind diese Kontraste, die die Ausstellung bereichern – Menschen und Tiere, Vorder- und Hintergründiges, reale und abstrakte Ansichten von Landschaften, erkennbare und fantastische Konstruktionen. Die «Regiokultart» ist einmal mehr ein Schaufenster der regionalen Vielfalt und eine Bereicherung der Kulturstadt Laufenburg.

Die Ausstellung Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 19 bis 21 Uhr, Samstag 16 bis 18 Uhr, Sonntag und Pfingstmontag 14 bis 16 Uhr.