Laufenburgs Stadtrat geht geschlossen in die neue Legislatur

Laufenburg «Nichts mehr an Groll vorhanden»: So harmonisch startet der neue Stadtrat in die Legislatur Nach vorne schauen und die Vergangenheit abhaken – das ist das Motto im frischgewählten Stadtrat von Laufenburg. Kollegial und teamorientiert nach innen, kommunikativer nach aussen – so will er in die Legislatur 2022 bis 2025 starten. Für frischen Wind und eine Art Neuanfang steht vor allem Stadträtin Rebecca Melton. Hans Christof Wagner 26.02.2022, 05.00 Uhr

Im Vorfeld der Stadtratswahl am 26. September gab es in der Stadthalle Laufenburg eine Podiumsdiskussion. Peter Schütz (15. September 2021)

Wer in einem internationalen Pharmaunternehmen in Basel arbeitet wie Rebecca Melton, lässt im Gespräch oft und gerne mal Anglizismen fallen. Melton spricht von «best possible outcome», dem «bestmöglichen Ergebnis», und meint damit, dass der Laufenburger Stadtrat in seiner aktuellen Zusammensetzung gar nicht besser arbeiten könne.