Die grenzüberschreitende Kulturnacht in Laufenburg zeigte Kunst

Laufenburg Eine grenzüberschreitende Reise durch die Welt der Kunst und Kultur Die Laufenburger Kulturnacht präsentierte am Samstag, 3. September, die Vielfalt von Kunst und Kultur. 30 Stationen auf beiden Seiten des Rheins luden zum Besuch ein. Peter Schütz 05.09.2022, 05.00 Uhr

Da staunt sogar der Hund: Erica Offreins (links) und Franziska Tanner vor einem ihrer Kunstwerke. Peter Schütz

«Tritt ein und lausche dem historischen Laufen.» Mit dieser Aufforderung eingangs einer wie ein schwarzer Kubus aussehenden Zeitkapsel auf dem Laufenplatz bot die 17. Laufenburger Kulturnacht am Samstag, 3. September, einen wuchtigen Schritt zurück in die Vergangenheit. Wuchtig deshalb, weil es im Inneren nicht nur hör-, sondern auch spürbar donnerte und grollte.

Die zeitgenössische Installation machte die Naturkraft des Laufen, der für den Kraftwerkbau vor 110 Jahren gesprengt worden war, mit Bild und Ton deutlich. Zeitlich noch weiter zurück führte die Parallelveranstaltung «Leben und Arbeiten in einem Denkmal». Die Laufenburger Altstadt steht seit 50 Jahren unter Denkmalschutz, weshalb mit Vorträgen und Stadtführungen 800 Jahre Stadtentwicklung frisch aufgerollt wurden.

Vielfältige grenzüberschreitende Kunst

Das war es dann aber schon mit der Vergangenheit. Denn die grenzüberschreitende Kulturnacht war vor allem ein Anlass, der sich im Hier und Jetzt bewegte, quasi ein Schmelztiegel der Gegenwart. Künstlerinnen und Künstler quer durch alle Sparten zeigten ihr Können und ihre Werke an 30 Stationen auf beiden Seiten des Rheins.

«Wahrscheinlich schaffen Sie nicht alle», vermutete Stadträtin Regina Erhard am Eröffnungsakt in der Mitte der Laufenbrücke. Ähnlich tönte es von Bürgermeister Ulrich Krieger:

«Es wird unmöglich sein, alle Orte zu besuchen, aber das ist ein Luxusproblem.»

Der Versuch war es gleichwohl wert, denn die Vielfalt und Qualität der Präsentationen in Privathäusern und Museen, auf öffentlichen Plätzen, in versteckten Gärten und alten Kellern machte müde Beine wieder munter.

Ballet und Theater gaben Vorgeschmack auf Aufführungen

Die Kulturnacht habe einen «riesigen Stellenwert in Laufenburg», fand Regina Erhard, «sie zeigt die grosse Vielfalt, die wir hier haben». Einen ersten Eindruck dieser Vielfalt lieferten die Ballettschülerinnen von Luise Krey auf der Brücke mit einem Vorgeschmack auf ihre neue Produktion «Drachenherz».

Ähnlich das Theater Wiwa: Das Ensemble unter der Regie von Martin Willi zeigte Passagen aus dem für November geplanten Schauspiel «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» von Rainer Werner Fassbinder.

Mehr als einfach eine Veranstaltung zum Hinschauen

Im Rehmann-Museum führte Daniel Waldner in seiner tags davor eröffneten Ausstellung vor, wie aus gefundenen Gegenständen Kunstwerke entstehen können. Die Kulturnacht war also nicht nur eine Veranstaltung zum Hinschauen, sondern auch ein Anreiz, selber kreativ zu werden.

So kreativ wie zum Beispiel das Fotokunstprojekt «Der Thron» von Steffi Griner, in dem Menschen auf einem mit Samt bezogenen Sessel in allen möglichen Positionen zu sehen waren, von der kecken Pose mit oder ohne persönlichem Attribut bis hin zum Kopfstand.

Keramik, Malerei, Steinbildhauerei, aus Holz oder Draht geformte Objekte, Tanz, Gesang, Musik, Sprache, Literatur – die von langer Hand vorbereitete Veranstaltung war wie eine Reise durch die Welt von Kunst und Kultur: bunt und originell, überraschend und mutig, fröhlich und nachdenklich.

Auch diese beiden Mädchen hatten Spass an der Kulturnacht. Peter Schütz