Das Laufenburger Theater Wiwa bringt einen Krimi auf die Bühne

Laufenburg Eine Autorin in Gefahr: Das Theater Wiwa bringt «Gefährliches Wochenende» auf die Bühne Das Theater Wiwa führt ab dem 20. November das Kriminalstück «Gefährliches Wochenende» in der Kultschüür auf. Es hätte schon vor einem Jahr gespielt werden sollen, musste aber wegen der zweiten Coronawelle abgesagt werden. Peter Schütz Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Es geschehen seltsame Dinge auf der Bühne. Zum Ensemble gehören Brigitte Vogel (links) und Katharina Theurer. Peter Schütz

Das Theater Wiwa setzt wieder auf ein Kriminalstück. Die 31. Produktion heisst «Gefährliches Wochenende» und so soll sie auf der Bühne in der Kultschüür auch wirken: Unvorhersehbar, spannend und eben gefährlich, allerdings nicht für das Publikum, sondern für die Hauptperson, eine britische Kriminalautorin, der möglicherweise nach dem Leben getrachtet wird.

Gespielt wird sie von Katharina Theurer, einer jungen Schauspielerin, die seit langem zum hauseigenen Theaterensemble gehört. Katharina Theurer teilt die Bühne mit vier weiteren Akteurinnen: Christel Imhof, Brigitte Vogel, Christine Vogler und Petra Sonder.

Auch sie mischen schon lange im Theater Wiwa mit, bringen also reichlich Bühnenerfahrung mit. Auf den ersten Blick sieht es nach einem reinen Frauenstück aus wie schon bei «Acht Frauen» vor vier Jahren. Das stimmt aber nur, was die Handlung auf der Bühne betrifft, klärt Regisseur Martin Willi auf.

Das Stück lebt vom Dialog

Denn auf der Empore nehmen vier weitere Personen Platz: Roland Dinkel, Regina Erhard, Kelly Schnetzler und Martin Willi selbst. Ihr Job: telefonieren. Denn das Telefon bildet einen wesentlichen Bestandteil des Kriminalstücks.

Das wird schon in der ersten Szene deutlich, in der es zweimal klingelt – und das ist erst der Anfang. Neun Schauspielerinnen und Schauspieler also, fünf davon direkt vor den Augen des Publikums, vier über dessen Köpfen, auch sie sichtbar – eine ungewöhnliche räumliche Trennung in einem Stück, das weitgehend vom Dialog lebt.

In dem es viele persönliche Verstrickungen und Differenzen gibt. Und in dem viele seltsame Dinge passieren. Marin Willi kommentiert:

«Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel.»

Geschrieben hat das Stück Glyn Jones, geboren in Durban, Südafrika, später in London daheim. Jones arbeitete als Schauspieler, für Film, Fernsehen und Radio, schrieb mehrere Theaterstücke. Die deutsche Fassung von «Gefährliches Wochenende» stammt von Gottfried Greiffenhagen und Raymund Richter.

Martin Willi hat das Stück selbst ausgesucht. Sein Kriterium: Es muss ihn beim Lesen packen. Wenn er es nicht zur Seite legt, hat es gewonnen. Was die Aufführung betrifft, musste Willi jedoch eine Menge Geduld aufbringen. Denn «Gefährliches Wochenende» war ursprünglich für die letztjährige Theatersaison vorgesehen.

Elf Aufführungen sind geplant

Einen Tag vor der Pressevorstellung kam die Absage. Corona machte Martin Willi und seinem Ensemble einen dicken Strich durch die Rechnung. Das Proben war für die Katz, dann wurde der Kultschüür-Betrieb für ein halbes Jahr vollständig auf Eis gelegt.

Christel Imhof, Katharina Theurer und Petra Sonder (von links) unterhalten das Publikum im Stück «Gefährliches Wochenende». Peter Schütz

Erst am 1. Mai dieses Jahres ging es weiter. Diesen Sommer wurde die Probearbeit wieder aufgenommen, nach zwei Wechseln im Ensemble. Martin Willi blickt zurück: «Wir hatten eine ewige Probezeit, aber es hat uns nie ermüdet.»

Nun ist er frohen Mutes, dass es mit den geplanten elf Aufführungen – die Premiere ist am Samstag, 20. November, – klappt. Im Moment gilt die 3G-Regel mit Zertifikat. Willi kommentiert: «Lieber so als gar nicht.» 52 Personen haben pro Aufführung Platz in der Kultschüür. Im Moment gibt es 25 Prozent Reservationen, es ist also noch Luft nach oben.

Die Handlung von «Gefährliches Wochenende» erstreckt sich über einen Zeitraum von drei bis vier Stunden. So lange dauert die Aufführung in der Kultschüür jedoch nicht, höchstens 90 Minuten.

Das Stück besteht aus zwei Akten und zwölf Szenen. Das Bühnenbild bleibt weitgehend unverändert, bildet eine spärlich eingerichtete Wohnung nach. Für das Bühnenbild ist Steffen Ehrhardt zuständig, Beleuchtung und Technik übernehmen Andri Widmer und Bruno Willi.

Platzreservation: 062 874 30 12 oder per E-Mail: reservation@kultschuer.ch