Kunstausstellung von Daniel Waldner aus Kaisten im Rehmann-Museum

Laufenburg Eine Ausstellung, die es in sich hat: Grosse Bühne für einen Künstler aus Kaisten Die Kunstausstellung von Daniel Waldner war am Freitag, 2. September, im Rehmann-Museum unter grossem Interesse eröffnet worden. Der Künstler zeigt 40 Arbeiten aus einem Zeitraum von 28 Jahren. Peter Schütz 05.09.2022, 05.00 Uhr

Bei der Ausstellung «Spitzentanz» werden zahlreiche Werke unterschiedlicher Grösse von Daniel Waldner gezeigt. Peter Schütz

Mit der Eröffnung der Kunstausstellung «Spitzentanz» von Daniel Waldner am Freitagabend, 2. September, hat das Rehmann-Museum ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es präsentiert eine Kunstform, die nicht auf Anhieb zu erkennen gibt, welche Teile vom Künstler selbst stammen oder welche er gefunden und neu zusammengesetzt hat.

Daniel Waldner ist denn auch kein Bildhauer im klassischen Sinn, obwohl er Wert auf die handwerkliche Verarbeitung des Materials legt. Er hat einen eigenen originellen Kosmos geschaffen, in dem er mit ursprünglich kunstfremden Elementen Objekte herstellt, die neue Geschichten schreiben.

Kunst mit Humor, aber auch Ernsthaftigkeit

Diese sind nun erstmals in grossem Umfang im Rehmann-Museum zu sehen – eine Ausstellung, die es in sich hat, wie Kurator Tyrone Richards an der vom «Nähmaschinen Quartett» aus München musikalisch umrahmten Vernissage feststellte. Er sagte:

«Wir leben in einer absurden Zeit, weshalb soll die Kunst nicht diese Absurdität widerspiegeln?»

Richards bezog sich auf so bizarre Arbeiten wie «Endspiel» im ehemaligen Gussraum von Erwin Rehmann, ein überdimensionaler Töggelikasten, in dem nur der Ball fehlt. Womit schon mal zwei wichtige Aspekte im Werk Waldners abgesteckt sind: das Spiel und der Humor.

Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die mit 40 verschieden grossen Arbeiten bestückte Schau, bei der Werke aus einem Zeitraum von 28 Jahren gezeigt werden. «Aber es gibt immer auch eine ernsthafte Komponente», so Richards, nachzusehen in der Arbeit «Das Büro», die aus einem stereotypischen, transparenten Innenraum in Miniaturform mit Aktenordnern, Schubladen, Drucker, Bildschirm und einem leeren Stuhl besteht.

Der Künstler Daniel Waldner (Mitte) im Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern seiner Ausstellung. Peter Schütz

Waldner stellt eine räumliche Arbeitssituation als klinische Zelle dar, ohne Mensch, ohne Leben, kühl, eng und beklemmend. Das Objekt ist 2003 entstanden, als Home-Office noch nicht zum Alltag gehörte.

Schnittstelle zwischen Schmerz und Schönheit

Eine besondere Stellung in der Ausstellung nimmt die Bühne ein. «Applaus» enthält von Vorhängen flankierte klatschende Puppenhände, «Cyclope Modell Nr. 1» ist für das gleichnamige Freilichtspektakel entstanden. «Zimmer im See», ebenfalls als Modell vorhanden, diente im Original dem Laufenburger Schriftsteller Christian Haller auf dem Rhein als Bühne für eine Lesung.

Als Bühnenkunst funktionieren ausserdem die Werke «Schwanensee», «Weisses Ballett» oder «Tanzwagen» mit hängenden spitzen Ballettschuhen - für Tyrone Richards die «zentrale Schnittstelle zwischen Schmerz und Schönheit, kristallisiert in einer Geste, die auf ewig im entscheidenden Augenblick verharrt».

Die Ausstellung «Spitzentanz» dauert bis 19. Februar 2023. Was danach bleiben wird, ist das fast 70-seitige Büchlein, das Waldners Weg und Werk dokumentiert. Es handelt sich um den ersten Teil der «Beiträge des Rehmann-Museums zur zeitgenössischen Bildhauerei». Der Text, so Museums-Geschäftsführerin Patrizia Solombrino, basiere auf Gesprächen zwischen Daniel Waldner und Tyrone Richards.