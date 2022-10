So lief die Herbstmesse Laufenburg

Laufenburg Ein Fest der Gegensätze: An der Hela gab es Softeis neben heissen Marroni und Laufenburger Hämmer-Bier Die bedeutendste Herbstmesse der Region lockte viele Besuchende nach Laufenburg. Vor allem der Sonntag kam gut an. Kulinarische Genüsse gab es von der Burgmatt bis zur Stadthalle. Ein üppiges Rahmenprogramm rundete die Hela ab. Peter Schütz Jetzt kommentieren 09.10.2022, 15.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hela: ein Fest der Farben. Peter Schütz

Als ob nichts gewesen wäre: Die 72. Hela erwies sich wie vor den Corona-Zwangspausen wieder als Gesellschaftsmagnet. Am Wochenende herrschten auf der bedeutendsten Herbstmesse im Fricktal ein grosser Andrang und gute Stimmung – woran sicher auch das Wetter seinen Anteil hatte. Der Samstagmorgen begann zwar mit Regen, aber danach blieb es trocken und warm – ein herbstliches Wochenende zum Geniessen also.

Genuss stand an der Hela ohnehin ganz oben. Zu kurz kam niemand, denn was die Marktfahrenden und Beizlibetreibenden zwischen Burgmatt und Stadthalle anboten, war schon fast wieder des Guten zu viel. In der Beziehung war es eine Hela der Gegensätze: Heisse Maroni waren direkt neben dem Softeis-Stand erhältlich, direkt gegenüber gab es Schoggi-Früchte, während ums Eck Bratwürste zubereitet wurden. Am Wasentor verführten Magenbrot und Zuckerwatte neben der Güggeli-Stube vom FC Laufenburg-Kaisten.

Dieser Käse ist zwar pink, aber echt. Peter Schütz Frischer gebacken geht nicht. Peter Schütz Vanessa Rudolf von der Bad Zurzach Tourismus AG warb für den Aargauer Hochrhein. Peter Schütz Alles so schön bunt hier. Peter Schütz Frittierte Champignons für die Gourmets. Peter Schütz Georgyboy trat auf der Showbühne auf. Peter Schütz Grosses Angebot an der Hela. Peter Schütz Maroni vom Fachmann - und ein Lächeln dazu. Peter Schütz So vieles für das Kinderherz. Peter Schütz

Auch auf der Burgmatt bewegte sich die kulinarische Vielfalt zwischen den Extremen: Eglifilets im Bierteig von der Fischerzunft, Tessiner-Plättli im Grotto Ticinese, Spaghetti von der Trattoria Siciliana, dazwischen Crêpes und Kaffee, Berliner und Patisserie. Zu viel für einen Tag, aber genug für ein ganzes Wochenende. Was auch für den Fun-Park auf dem Burgmatt-Parkplatz galt.

«Hauptsache Hela, gut für Laufenburg»

Die Hela hatte noch mehr als den abwechslungsreichen Magenfahrplan zu bieten. Auf der Showbühne Burgmatt traten an den Nachmittagen diverse Sängerinnen und Sänger, Bands und eine Metal-Formation, die Tambouren und die Stadtmusik Laufenburg auf. Eine Modeschau rundete das Programm ab.

Auf Stelzen an der Hela unterwegs. Peter Schütz

Die Stadthalle diente als Plattform für das regionale Gewerbe. 38 Ausstellende präsentierten ihr Potenzial. Mit dabei war auch die Bad Zurzach Tourismus AG mit der Vorstellung des «Amazonas der Schweiz», dem neuen Erlebnisweg am Aargauer Hochrhein. In der Stadthalle war der Besucherandrang am Samstag überschaubar, aber, so brachte es Aussteller René Leuenberger auf den Punkt: «Hauptsache Hela, gut für Laufenburg.»

Erstmals wurde das Laufenburger Hämmer-Bier ausgeschenkt

Der Weg zur Stadthalle war von diversen Ständen gesäumt, die kulinarischen Verführungen nahmen kein Ende. Tortilla Maya lockte mit Guacamole, gegenüber standen frittierte Champignons im Angebot. Auf dem Rückweg versuchte der Standbetreiber scherzhaft mit Magic Mushrooms Gehör zu finden, aber echt berauschend war nur das Produkt von Andy Zollinger und Tobias Münch, die erstmals ihr selbst gebrautes Laufenburger Hämmer-Bier der Öffentlichkeit ausschenkten. Jongleure, Stelzenläufer, Feuerspucker, Drehorgelspieler, Helikopterflüge und Ponyreiten bildeten das Rahmenprogramm der Herbstmesse.

Premiere hatte das Hämmer-Bier aus Laufenburg von Andy Zollinger (links) und Tobias Münch. Peter Schütz

Hela-Präsident Raffael Blaser äusserte sich am Samstagmittag auf Anfrage zufrieden. «Wir freuen uns», sagte er, «bis jetzt ist die Hela gut verlaufen.» Der Freitag sei gut besucht gewesen, der Samstag etwas zurückhaltend, «jetzt hoffen wir auf einen starken Sonntag und gutes Wetter».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen