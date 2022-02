Umzug in Laufenburg: Bunt-fröhliches Spektakel im eiskalten Wind

Laufenburg Ein bunt-fröhliches Spektakel im eiskalten Wind – der Fasnachtsumzug lockte viele Zuschauer an Über 30 Gruppen nahmen am Fasnachtsumzug in der Laufenburger Altstadt teil. Die Mehrheit stammte aus Deutschland. Der Umzug bewegte sich nur auf Schweizer Seite. Ein glanzvoller Abschluss des Fasnachtswochenendes in Laufenburg Peter Schütz Jetzt kommentieren 27.02.2022, 17.59 Uhr

Auch Wildschweine hat es nach Laufenburg gezogen. Die Fürschtegrab Hexe aus Kappel am Rhein. Die Laufenburger Altstadt in grünem Rauch. Die Laufenburger Tambouren. Diese Hooriwälder aus Herrischried waren durstig. Ein dämonisches Paar. Ein Stück Altstadt in der Sonnenbrille. Eine Laufenburger Schattenhexe im Konfettirausch. Er will nur spielen. Frauenpower: Die Feuerspuckerin im Element. Freundliche Wesen gab es auch. Frisör nötig: Eine Stierberghexe aus Sunthausen. Füchse im Konfettiregen. Guggensound: Die Guggibucher aus Buch. Mit Schirm: Zwei Vertreter der Narro Altfischerzunft. Von einer Hexe entführt: Auch das gehört zur Fasnacht.

Der Fasnachtsumzug am Sonntag war vieles, nur eines nicht: grenzüberschreitend. Wie der Nachtumzug am Samstag bewegte er sich ausschliesslich auf Schweizer Seite vom Wasentor via Laufenplatz und Marktplatz zur Stadthalle, wo er endete.

Trotz der verkürzten Strecke bot er ein bunt-fröhliches Spektakel. Eine rein schweizerische Angelegenheit war der Umzug nicht. Von den rund 30 Gruppen stammten etwa zwei Drittel aus dem deutschen Raum – unter anderem die Fürschtegrab-Hexe aus Kappel am Rhein, die Wintleter Gaischterreiter aus Maulburg oder die Hooriwälder aus Herrischried im Hotzenwald.

Monika Spring und Anita Schraner von den Laufenburger Salmfängern moderierten die Veranstaltung gewohnt kenntnisreich, jedoch nicht wie in den Vorjahren vom Marktplatz, sondern vom Laufenplatz aus. Der Standort war für die Zuschauern entscheidend, denn je nachdem blies der Wind eiskalt durch die Gassen. Gemütlich war anders.

Auf den wenigen sonnigen Flecken in der Altstadt war es eng, das Publikum stand dicht gedrängt, die Stimmung war dennoch gut. Junge Männer forderten stark behaarte Hexen heraus und zogen immer den Kürzeren, während vorwitzigen Kindern das Fürchten gelehrt wurde.

Der Umzug hatte einige Überraschungen parat. Schreckliche Wesen mit Hörnern schlichen sich heran, als ob sie ein bisschen zu den nächsten Albträumen beitragen möchten. Grüne Augen schienen die Zuschauer hypnotisieren zu wollen, davor hatten es schon Wildschweine, Füchse, Paradiesvögel und andere Tiere versucht. Aber zum Glück war nichts wirklich, nur ein närrischer Spuk, der sogleich hinter der nächsten Kurve verschwand.

Corona war kurzerhand ausgeblendet, dafür stand der Krieg in der Ukraine einmal im Fokus, als zwei Vertreter der Laufenburger Narro-Altfischerzunft auf dem Tandem erschienen. Mit einem Karton am Lenker, auf dem die Aufforderung «Ride a bike, not a tank» (Fahre ein Velo, keinen Panzer) geschrieben stand. Auf manchen Gesichtern war Schminke in den Farben der ukrainischen Flagge blau und gelb aufgetragen.

Trotzdem war die Altstadt keine politische Bühne, sondern Schauplatz eines ausgelassenen Umzugs, der den Zuschauern ein Lächeln auf die Gesichter zauberte. Er hatte alle Zutaten für ein närrisches Spektakel: Fantasiereichtum, Fröhlichkeit, Farbigkeit und jede Menge Guggenmusik. Die brachte noch mehr Schwung auf die Gassen, als ohnehin schon war.

Die Roli-Guggers, die Barocker, die Guggi-Buecher, die Erbsranze-Schränzer und wie sie alle heissen nahmen es mit der Philharmonie nicht ganz ernst, sondern hauten raus, was die Arme und Lungen hergaben. Das ging an die Substanz, aber schien sogar die Häuser zum Lachen zu bringen.

