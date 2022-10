Junge Aargauerin startet an Paracycling-Weltmeisterschaft

Laufenburg Diese junge Aargauerin lässt sich von ihrem Schicksal nicht bremsen – und startet nun an der Weltmeisterschaft Kaya Kern liebte die Leichtathletik. Im Alter von zehn Jahren erhielt sie aber die Diagnose Knochenkrebs. Ihr rechter Unterschenkel musste ihr abgenommen werden. Nun hat die 17-Jährige aus Laufenburg auf dem Velo eine neue Leidenschaft entdeckt – und startet durch: Diese Woche nimmt sie an den Bahn-Weltmeisterschaften im Paracycling in Frankreich teil. Nadine Böni Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Kaya Kern (17) aus Laufenburg nimmt an der Weltmeisterschaft im Paracycling in Frankreich teil. Zvg / Aargauer Zeitung

Kaya Kern lässt sich nicht bremsen. Das hat sie schon früh in ihrem Leben bewiesen. Oder besser: beweisen müssen. Als 10-Jährige bekam die Laufenburgerin die Diagnose Knochenkrebs. Trotz Chemotherapie blieb letztlich keine andere Lösung: Die Ärzte mussten ihr den rechten Unterschenkel amputieren. Seitdem trägt sie eine Prothese.

Aber eben: Bremsen lassen wollte sie sich davon nicht. Kaya Kern kommt aus einer Leichtathletik-Familie. Ihr Vater war Leichtathletiker, ihr Bruder ist es ebenfalls – und auch Kaya war es bis zu ihrem Schicksalsschlag. Als Kind trainierte sie drei Mal pro Woche. Nach der Amputation musste sie zwar während Wochen und Monaten wieder laufen lernen – aber schon kurz nach der Reha interessierte sie sich für Para-Leichtathletik. Rückblickend sagt sie:

«Für mich war trotz der Diagnose immer klar, dass ich wieder in die Leichtathletik einsteigen will.»

Allerdings musste die junge Sportlerin die Leichtathletik nach einem Knochenbruch kurz vor ihrer Klassifizierung zeitweise aufgeben. Dank «PluSport», dem Dachverband und Kompetenzzentrum des schweizerischen Behindertensports, fand sie vor vier Jahren eine neue sportliche Leidenschaft: das Para-Cycling. Ihr Motto: «Gibt alles, nur nicht auf.»

Gute Resultate in dieser Saison

Kaya Kern trainiert sowohl auf der Strasse als auch auf der Bahn, wo die inzwischen 17-Jährige in dieser Saison bereits beachtliche Resultate erzielt hat. Ende Juni an den Rad-Schweizermeisterschaften beispielsweise fuhr sie sowohl im Zeitfahren als auch im Strassenrennen auf das Podest. Und das, obwohl diese gar nicht zu ihren Paradedisziplinen gehören. Sie erklärt:

«Da ich mehr Schnellkraft als Ausdauer habe, liegen mir die kurzen Disziplinen auf der Bahn besser.»

Im Para-Cycling entdeckte Kaya Kern eine neue sportliche Leidenschaft. Zvg / Sarah Ennemoser

Aber auch ausserhalb des Velodroms sitzt Kaya Kern gern auf dem Sattel. Zu ihren Stärken gehören Durchhaltewillen und Disziplin. Neben dem Radsport ist Kaya Kern in ihrer Freizeit gerne kreativ, zu ihren Hobbies gehören auch Reiten und Ski fahren. Die 17-Jährige besucht zur Zeit das Sportgymnasium.

Eine Belohnung für ihre guten Leistungen hat Kaya Kern nun mit der Selektion für ihren ersten internationalen Titelwettkampf erhalten. Vom nächsten Donnerstag, 20. Oktober bis Sonntag, 23. Oktober findet im Velodrom von Paris in Montigny-le-Bretonneux die Bahn-Weltmeisterschaft statt. Die Fricktalerin wird in den Disziplinen 200 Meter fliegend, im zehn Kilometer «Scratch Race» sowie in den Qualifikationen über 500 Meter Zeitfahren und drei Kilometer Einzelverfolgung an den Start gehen.

Kaya Kern (17) aus Laufenburg startet an der WM in mehreren Disziplinen. Zvg / Sarah Ennemoser

Sie ist in Form für die Weltmeisterschaft

«Die Selektion für die WM kam für mich unerwartet, deshalb ist die Freude umso grösser», sagt Kaya Kern, als die AZ sie am Telefon erwischt – unterwegs, denn: Am Montag reiste sie mit ihren Eltern nach Paris.

«Im Moment ist alles neu und aufregend, aber ich geniesse es sehr.»

Und dass sie für ihre ersten grossen internationalen Rennen durchaus in Form ist, hat Kaya Kern erst vor wenigen Tagen bewiesen: Sie fuhr bei der WM-Hauptprobe vom Verband Swiss Para-Cycling in Grenchen als jüngste im Feld ganze elf Sekunden schneller als ihre bisherige Bestzeit. An ihrer ersten WM gehe es nun vor allem darum, «möglichst viele Erfahrungen zu sammeln», sagt sie. Genau darauf freut sie sich – und darauf, viel Zeit mit ihren Schweizer Teamkolleginnen und -kollegen zu verbringen.

Kleine Notiz am Rande: Im Velodrom von Paris werden 2024 auch die Paralympics-Bahnrennen ausgetragen – vielleicht mit dabei eine junge Fricktalerin, die sich nicht bremsen lässt: Kaya Kern.

