Die SP will an der Schollenhalde bezahlbaren Wohnraum schaffen

Hotspot Schule Eine Woche früher in die Weihnachtsferien wegen Corona? Idee aus Deutschland wird im Aargau diskutiert

In Deutschland wollen mehrere Bundesländer die Schülerinnen und Schüler eine Woche früher in die Weihnachtsferien schicken und so den Coronaherd Schule entlasten. Die Idee findet im Aargau teilweise Anklang – doch es gibt Vorbehalte.