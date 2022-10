Laufenburger Hela ist bereit für die Besucherinnen und Besucher

Laufenburg Die Schausteller, Beizer und Gewerbler sind bereit: Jetzt können die Massen zur Hela strömen Nach zwei Jahren Corona-Unterbruch ist die Laufenburger Herbstmesse wieder da. Alle Beteiligten hoffen darauf, dass mit dem Ende der Pandemie die Feierlaune zurückkehrt und die Leute erneut Lust auf Trubel und Begegnung verspüren. Aber sie haben auch mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Hans Christof Wagner 07.10.2022, 05.00 Uhr

Die letzten Vorbereitungen, dann können die Besucherinnen und Besucher kommen – auch zum Kinderkarussell von Kay Spengler. Hans Christof Wagner

Kay Spengler ist mit der Laufenburger Herbstmesse Hela gross geworden. Schon sein Grossvater hatte dort Fahrgeschäfte im Betrieb. «Jetzt sind wir hier schon in der dritten Generation», sagt der Zürcher, während er mit dem Lappen das Kinderkarussell auf Hochglanz poliert. Wenn ab dem Freitagnachmittag die Massen auf das Gelände strömen, soll alles bereit sein. Spengler sagt:

«Die Chilbi ist eine Begegnungszone, wo es keine Rolle spielt, ob man arm oder reich, alt oder jung ist.»

Zwei Jahre mussten die Besucherinnen und Besucher der Hela auf diese Begegnung verzichten. Zwei Jahre fiel der Laufenburger Traditionsanlass wegen Corona aus. Jetzt sagt Spengler: «Wir sind zurück und wir freuen uns riesig.»

Das Personal ist knapp

Aber er will auch nicht verhehlen, dass es jetzt, nach der Pandemie, eine neue Herausforderung gibt: Personalengpässe. Um den Betrieb des Fahrgeschäftes an den drei Hela-Tagen zu gewährleisten, müssen Familie und Bekannte einspringen. Spengler ist für die Hela dennoch guter Dinge: Die Menschen dürsteten wieder danach, sich leibhaftig zu begegnen und gemeinsam zu feiern, ist er überzeugt.

Heinz Lützelschwab und seine Kolleginnen und Kollegen von der Fischerzunft Laufenburg bitten ins Fischerbeizli. Hans Christof Wagner

Das hoffen auch Heinz Lützelschwab und seine Kolleginnen und Kollegen von der Fischerzunft Laufenburg, die auf dem Burgmatt-Areal in ihr Fischerbeizli einladen. Lützelschwab montiert mit dem Akkuschrauber gerade das Willkommen-Schild – letzte Arbeiten vor dem Run.

200 Kilo Pommes frites stehen bereit

Je 160 Kilogramm Eglifilets und Zanderknusperli sowie 200 Kilogramm Pommes frites stehen bereit, um den Hunger der Gäste zu stillen. Lützelschwab hofft, dass das ausreichen wird. Nach zwei Jahren Coronapause fällt es ein wenig schwer, das Besucherverhalten sicher einzuschätzen. Aber: «Nachbestellen können wir immer.»

Eigentlich hätte es auch Zanderfilet mit Reis geben sollen, aber 2022 fällt das Gericht aus. Auch hier ist Personalmangel der Grund: «Wir haben einfach nicht genügend Helferinnen und Helfer, um alles anbieten zu können», erklärt der Vizezunftmeister.

Urs Leuenberger von der Fläschehals Martin Hartmann AG aus Frick beim Aufbau der Weinbar in der Stadthalle. Hans Christof Wagner

Auch Urs Leuenberger, Aussendienstler beim Getränkespezialisten Fläschehals Martin Hartmann AG aus Frick, muss beim Aufbau der Weinbar in der Stadthalle mehr überlegen als sonst schon. Auch hier machen sich die zwei Jahre Unterbruch bei der Hela bemerkbar.

Elektrobetrieb setzt auf das Thema Solarstrom

Derweil sind Martin Essig und sein Team schwer am Arbeiten. Sie schleppen Solarmodule an den Messestand der R. Hegi AG aus Mettauertal. Der Elektrobetrieb setzt bei der Hela 2022 voll auf die Themen Solarstrom und E-Mobilität und hofft so auf regen Zulauf. Essig sagt:

«Ich gehe schwer davon aus, dass das vor dem aktuellen Hintergrund der Energiekrise die Leute interessiert.»

Besucherinnen und Besucher können am Stand der R. Hegi AG aus Mettauertal Strom erzeugen – der Lernende Jan Thomann macht es vor. Hans Christof Wagner

Die Energiekrise merkt auch Schausteller Charles Senn aus Basel, der bei der Hela wieder sein Swing-Up-Fahrgeschäft präsentiert. Doch trotz des teuren Stroms habe er preislich nicht aufgeschlagen. Die Karussellfahrerinnen und -fahrer könnten noch zum selben Preis wie 2019 fahren, verspricht Senn.