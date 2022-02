Laufenburg: Das Restaurant Adler bleibt erhalten

Die Sanierung am «Adler» läuft bisher nach Plan – jetzt werden Mieterinnen und Mieter sowie ein Wirt gesucht

Die Sanierungsarbeiten der Liegenschaft Adler in Laufenburg sind im Zeitplan. Das Wetter und jahrelange bauliche Eingriffe am Haus könnten jedoch Verzögerungen mit sich bringen. In den kommenden Wochen folgt nun ein wichtiger Schritt. Die Wohnungen werden ausgeschrieben und ein künftiger Wirt gesucht, denn: Das Restaurant bleibt erhalten.