Laufenburg: Die Kulturnacht begeisterte in der Altstadt

Laufenburg «Die pure Freude – Kultur ist wieder da!»: Die Kulturnacht begeisterte in der Altstadt Nach einer Zwangspause von einem Jahr lockte am Samstag die 16. Ausgabe der Laufenburger Kulturnacht. 30 Stationen boten die ganze Vielfalt der Kultur. Peter Schütz 05.09.2021, 18.00 Uhr

Diese Balletttänzerinnen brachten Zauber in die Kulturnacht. Peter Schütz

Kultur kennt keine Grenzen – erst recht nicht in Laufenburg, wo am Samstag auf der Laufenbrücke die 16. Kulturnacht eröffnet wurde. Also an derselben Stelle, die Mitte März 2020 nach Ausbruch der ersten Coronawelle mit einem Gitterzaun versehen wurde, um den Übergang von den beiden Laufenburg in Deutschland und der Schweiz zu verhindern.