Rundwanderweg Laufenburger Acht ist fertig und wird eröffnet

Laufenburg Die «Laufenburger Acht» steht in den Startlöchern – und soll viele Touristinnen und Touristen anlocken Der neue Rundwanderweg am Laufenburger Rhein ist fertig. Ab dem 30. April wird er der Bevölkerung offenstehen und neue Einblicke in und Ausblicke über die Stadt geben. Die beiden Laufenburg freuen sich über die neue Attraktion – und wollen deren Fertigstellung gemeinsam feiern. Andrea Worthmann 14.04.2022, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die Eröffnung des Rundwegs: (v.l.) Bürgermeister Ulrich Krieger, Elisabeth D`Souza und Andrea Baumann von der «Tourist Info» sowie Stadtammann Herbert Weiss Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Die Vorfreude ist riesig und ein bisschen Aufgeregtheit ist auch spürbar, als Laufenburgs Stadtammann Herbert Weiss gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen, Bürgermeister Ulrich Krieger, das Festprogramm für die anstehende Eröffnung des Rundwanderwegs «Laufenburger Acht» vorstellte. Zur Seite standen ihnen die beiden Leiterinnen der Touristenbüros auf deutscher sowie der Schweizer Seite, Elisabeth D`Souza und Andrea Baumann.

Hier macht sich einmal mehr die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bemerkbar, die mit dem 2,8 Millionen Euro schweren Projekt «Laufenburger Acht» nun kurz vor der Eröffnung steht. Das Rahmenprogramm sei deshalb auch umfangreich, sagte Ulrich Krieger, der den Fokus auf das Motto «Zwei Länder, eine Stadt» hervorhob:

«Die Städte waren kurzzeitig getrennt. Dieses grenzüberschreitende Projekt soll die Länder wieder zusammenbringen.»

Herbert Weiss bestätigte dies und spricht seinen Dank an beide Städte aus, die das möglich gemacht haben. Die Eingriffe in die Natur seien so gering wie möglich gehalten worden und neben Ausgleichsfläche wird auch dort wieder Neues nachwachsen.

Mehrere Grenzübertritte auf der Strecke

Durch den Rundwanderweg würde die Region einen touristischen Mehrwert erfahren und als Naherholungsgebiet viele Menschen anziehen. «Wir freuen uns sehr und hoffen, dass die ‹Laufenburger Acht› Anklang findet», so Weiss.

Die «Laufenburger Acht» bildet ihren Namen nach den drei Grenzüberschreitungspunkten: dem Rheinkraftwerk, welches nun auch ganzjährig überquerbar ist, der alten Zollbrücke als zentraler Mittelpunkt der Acht und der Hochrheinbrücke. Schaut man von ober darauf, erkennt man eine Acht. Krieger betonte:

«Ganze sechsmal verlässt oder betritt man die EU während der Runde.»

«Laufenburg erleben», und zwar für Jung und Alt. Das sei ein grosses Anliegen, erklärte Andrea Baumann. Auf dem 6,1 Kilometer langen Pfad gibt es 17 Erlebnisstationen, die Abwechslung, Spass und Wissensvermittlung bieten sollen. Die Geschichte Laufenburgs wird dabei durch Schautafeln in Wort und Bild an Interessierte weitergegeben.

Vollkommen neuen Einblicken in die Stadt: Aussicht von der Hängebrücke der Laufenburger Acht auf die Altstadt. Andrea Worthmann / «Aargauer Zeitung»

Auch für Kinder soll viel geboten werden: Spielerisch lernen sie etwa, wie Stromerzeugung funktioniert, erhalten Einblicke in das Leben eines Bibers oder hören Geschichten von Graf Hans. Alle 200 bis 300 Meter gibt es etwas zu erleben. Wer ein Quiz mitmacht, darf sich später eine Belohnung in der «Tourist-Info» abholen.

Ab Ende April für Bevölkerung geöffnet

Herbert Weiss und Ulrich Krieger bedankten sich derweil ausdrücklich bei den vielen Partnern, im Speziellen der Bezuschussung durch die Interreg-Fördergelder.

Die Eröffnungsfeier findet am 29. April um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Tickets gibt es unter Anmeldung kostenlos in der «Touristinfo». Am 30. April ab 14 Uhr wird der Pfad für die Bevölkerung geöffnet. Führungen sowie Info- und Verpflegungsstände werden angeboten.