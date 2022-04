Laufenburg: Erne Holzbau gewinnt Aargauer Unternehmerpreis

Baden/Wettingen Gold und Silber für regionale Biere – jetzt verraten Lägerebräu und Müller Bräu ihre Pläne für den Sommer

Die beiden grössten Lokalbrauereien haben an den «Swiss Beer Awards» am Donnerstagabend in Baden vier Medaillen gewonnen. Nun sprechen die beiden Chefs über ihre Bestseller, ihre neuen Biere und ihre Erwartungen an die kommende Biersaison.