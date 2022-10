Strompreisdebakel: 580 Laufenburger fordern in Petition Antworten

Laufenburg Der Schock sitzt tief: 580 Personen fordern vom Stadtrat eine lückenlose Aufklärung zum Strompreisdebakel In Laufenburg stehen auch eineinhalb Monate nach der Ankündigung, dass die Strompreise im Städtchen um satte 160 Prozent steigen, viele unter Schock. Die tiefe Betroffenheit zeigt auch die Petition der FDP, mit der sie eine lückenlose Aufklärung fordert. 580 Personen haben die Petition unterschrieben. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Am 24. Oktober will der Stadtrat den Nebel lüften, wie es zur horrenden Strompreiserhöhung gekommen ist. Eddy Risch / keystone

Der Schock sitzt noch immer tief, wie Gespräche an der Hela in Laufenburg zeigten. Die Strompreiserhöhung ist bei den Einwohnerinnen und Einwohnern noch nicht verdaut. Kein Wunder, denn der Strom wird im Wakkerpreis-Städtchen im nächsten Jahr um satte 160 Prozent teurer – so stark steigt er in kaum einer anderen Gemeinde.

Für die Unternehmen bedeutet das zum Teil Mehrkosten von mehreren 100'000 Franken, aber auch für Private wird es eng. Denn in der Altstadt werden noch rund 100 Liegenschaften mit Strom geheizt. Mehr als ein Betroffener sagte in den letzten Wochen zur AZ: Wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen.

Die FDP Laufenburg reagierte umgehend und lancierte wenige Tage, nachdem die Stadt die neuen Preise per Flugblatt kommuniziert hatte, Anfang September eine Petition auf petitio.ch. Darin fordert die FDP eine umfassende Aufklärung, wie es zu dieser Preiserhöhung gekommen ist, und erwartet eine «umgehende Durchführung einer öffentlichen Orientierung in der Stadthalle».

Eine solche hat der Stadtrat inzwischen für den 24. Oktober einberufen. Er wird sich warm anziehen müssen, nicht nur wegen der herbstlichen Temperaturen.

Die Petition ging in Laufenburg ab wie ein Hochwasser. Innert wenigen Stunden hatte die Petition schon die 100-Unterstützer-Marke geknackt und kam nach Ablauf der Petitionsfrist auf satte 580 Unterstützerinnen und Unterstützer. Unterschrieben haben Personen aus allen politischen Lagern und auch viel Prominenz aus Laufenburg.

Auf die Frage, ob er mit der Petition zufrieden wäre, sagt René Leuenberger von der FDP:

«Ich wäre zufrieden, wenn es die Petition gar nicht erst gebraucht hätte.»

Dass so viele Personen unterschrieben haben, bestätigt dem Politiker und Unternehmer, «dass es sich um ein Thema handelt, das man nicht einfach per Flugblatt erledigen kann». Denn gerade der Umstand, dass die Strompreiserhöhung mit einem nicht namentlich unterschriebenen Flugblatt kommuniziert wurde, sorgte im Städtchen neben den höheren Preisen für viel Kopfschütteln.

Leuenberger ist sich auch sicher: «Ohne unsere Petition hätte es die Infoveranstaltung nicht gegeben.» Der Stadtrat hat die Petition Ende letzter Woche erhalten – mit der Bitte, sie zu beantworten und die Antwort auf petitio.ch zu veröffentlichen. Leuenberger rechnet nicht damit, dass dies vor dem 24. Oktober, also der Infoveranstaltung, der Fall sein wird.

Die Frage der AZ, bis wann und in welcher Form der Stadtrat zur Petition Stellung nehmen wird, beantwortet Stadtschreiber Marco Waser so: «Am Montag, 24. Oktober, um 19 Uhr findet in der Stadthalle ein Informationsanlass zur aktuellen Stromlage und die damit verbundenen Stromtariferhöhungen statt.» Dies sei unter anderem eine der Forderungen der Petition. An der Veranstaltung werden auch Vertreter der EVU Partners sowie von dem Energiedienst anwesend sein.

«Zusammen mit den Fachpersonen wird der Stadtrat an der Infoveranstaltung auf die Fragen, Forderungen und Anliegen der Petition eingehen, respektive direkt dazu Stellung nehmen.»

Mit anderen Worten: Fortsetzung folgt.

