Corona-Demo in Laufenburg: Kommt jetzt ein Verbot?

Laufenburg Massnahmengegner demonstrieren zwar friedlich – ein Verbot wird trotzdem diskutiert Seit Ende Dezember finden in Deutschland sogenannte «Lichterspaziergänge» statt als Zeichen des Protests gegen die Coronamassnahmen der deutschen Bundesrepublik. Wegen des Verbots in anderen Städten verlagerte sich die Demonstration nun nach Laufenburg. Das könnte Folgen haben. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 18.01.2022, 16.50 Uhr

Vergangenen Montag kamen rund zweihundert Menschen zum sogenannten Montagsspaziergang nach Laufenburg. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

In anderen Städten sind die Protestkundgebungen bereits verboten. Das führt nun zu einer Verlagerung in umliegende Städte. So wurde es gemutmasst und so scheint es in Laufenburg auch eingetroffen zu sein: Spazierten in den letzten Wochen zwischen 20 und 50 Teilnehmende im Rahmen der Lichterspaziergänge mit Lichtern, Taschenlampen und Laternen in den Händen rund um die historische Brücke, so waren es am vergangenen Montagabend gut 200.

Ulrich Krieger, Bürgermeister von Laufenburg (D). Markus Vonberg / Aargauer Zeitung

Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger demonstrieren in Laufenburg seit dem 20. Dezember gegen Schutzmassnahmen und Auflagen zur Eindämmung der Coronapandemie. Unter den Teilnehmenden waren am Montagabend in Laufenburg auch viele Familien mit Kindern, teilweise aus der Schweiz.

Einsatzkräfte beobachten die Lage

Sie nähmen schon das dritte Mal teil und begrüssten «die friedliche Art, Protest kundzutun», sagt ein Paar. Für beide ist Corona ein wichtiges Thema, bei dem sie die Freiheit der Menschen gefährdet sehen. Dabei sei ihnen durchaus bewusst, dass Impfungen Menschenleben gerettet haben, und befürworten das auch für bestimmte Personen, sagen sie. Sie selber haben sich dagegen entschieden.

Am Rande der unangemeldeten Versammlung auf der deutschen Seite Laufenburgs war die Polizei mit Einsatzkräften vor Ort, um das Geschehen zu beobachten. Daneben machte sich auch Bürgermeister Ulrich Krieger ein Bild der Lage. Er habe den Spaziergang als friedlich empfunden, sagt Krieger am Tag danach, betont aber, dass es trotzdem illegal sei. Es handelt sich um Verstösse gegen das Versammlungsgesetz sowie die Coronaverordnung.

Bürgermeister thematisiert ein Verbot

Auf die Frage, ob die Möglichkeit eines Verbotes auch für Laufenburg kommen könnte, sagte Krieger:

«Wir beobachten sukzessive die Lage vor Ort zusammen mit dem Landratsamt des Landkreises und beurteilen dann immer wieder neu.»

Die Entscheidung läge beim Landkreis. Er gäbe dabei aber auch zu bedenken, dass bei einer Vielzahl von Menschen an den Spaziergängen auch die Sicherheit der Verkehrslage nicht ausser Acht gelassen werden darf. Susanna Heim vom zuständigen Landratsamt Waldshut sagt:

«Die Lagebeurteilung der Polizei ist hier für uns massgeblich. Sollte es die Lage also erfordern, würde auch der Landkreis eine entsprechende Allgemeinverfügung in Betracht ziehen.»

Das bedeutet, dass es auch in Laufenburg ein Verbot geben könnte, gerade bei fortlaufenden Verstössen.

Dazu machte Heim deutlich, «dass Personen und Gruppen, die ihre Meinung im öffentlichen Raum kundtun möchten, jederzeit eine Demonstration anmelden und durchführen können». Diese würden von den Behörden wegen der Pandemie jedoch mit den Auflagen für den Infektionsschutz – etwa Vorschriften zu Abstand und Mundschutz – versehen.

«Die Organisatoren von Montagsspaziergängen wollen diese Regeln umgehen», so Heim. Der Landkreis Waldshut beobachte die Entwicklung und stehe in engem Kontakt mit der Landespolizei.

Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse

Zurück zu diesem Montag und der Bilanz der Polizei. Mathias Albicker von der Pressestelle der Polizei des Landkreis Waldshut berichtet von friedlichen Versammlungen grösstenteils ohne besondere Vorkommnisse sowohl in Laufenburg wie auch in anderen Städten entlang des Rheins.

Die Regionalpolizei Oberes Fricktal überwachte das Geschehen ebenfalls mit einem kleinen Aufgebot, wie Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aarau mitteilte. «Unter dem Vorbehalt, dass weitere Kundgebungen im gleichen Rahmen stattfinden werden, drängen sich keine weiteren polizeilichen Massnahmen auf», sagt er.

