Das Rehmann-Museum bietet Aktzeichnen nach Modell an

Laufenburg Der menschliche Körper im Fokus: Wie eine nackte Frau aufs Papier kommt Das Laufenburger Rehmann-Museum bietet Aktzeichnen nach Modell an. Geleitet wird der Kurs von Bildhauer Daniel Waldner – und die Teilnehmenden kommen teilweise von weit her. Sie sind überzeugt: Der menschliche Körper ist in der Kunst nach wie vor ein Thema. Peter Schütz 05.03.2022, 05.00 Uhr

Die Teilnehmenden des ersten Kurses in Aktzeichnen mit einigen Zeichnungen. Stehend Kursleiter Daniel Waldner. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Dort, wo sonst die Vorträge und Reden gehalten werden, herrscht Ruhe. Obwohl sich sechs Personen im Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Laufenburger Rehmann-Museums aufhalten. Eine davon ist eine nackte Frau. Sie verharrt regungslos auf einem Podest in einer sitzenden Haltung.

Um sie herum sind sechs Staffeleien platziert, daran arbeiten drei Frauen und zwei Männer. Auch Daniel Waldner, Museumstechniker und zuständig für das Sammlungsarchiv des Rehmann-Museums, nimmt die Herausforderung an. Von ihm stammt die Idee, einen fünfteiligen Kurs in Aktzeichnen anzubieten. Diese Woche fand die erste Sitzung statt.

Auf den Spuren von Erwin Rehmann

«Zuerst wollten wir einen Aquarellkurs durchführen, doch dann kam Corona», berichtet Waldner. Der Kurs wurde auf Eis gelegt und änderte schliesslich die Richtung: Aus dem Aquarellkurs entstand ein Kurs in Aktzeichnen, was mit Blick auf das Frühwerk von Erwin Rehmann (1921–2020) Sinn macht.

Ein gezeichneter Akt von Edyta Nadolska-Scheib. Peter Schütz / Aargauer Zeitung

Denn Rehmann schuf nach einer Lehre der klassischen Bildhauerei figürliche Skulpturen in Bronze, neben Porträts auch einige weibliche Akte. Parallel dazu befasste er sich zeichnend mit dem menschlichen Körper.

Rehmann führte einen flotten Strich, gepaart mit einem scharfen Blick für Proportionen, wie das Werk «Männlicher Akt nach Michelangelo» in Bleistift auf Papier von 1948 beweist. Was also, so die Überlegung von Daniel Waldner, lag näher, als einen Kurs in Aktzeichnen im Rehmann-Museum zu offerieren? An dem Ort, wo der Bildhauer selbst gearbeitet hat?

Die Teilnehmenden kommen von weit her

Das Interesse von Erwin Rehmann am menschlichen Körper teilen offenbar auch andere. Zum Beispiel die Kunstschaffenden Edyta Nadolska-Scheib aus Küssaberg (D) und Hans Russenberger aus Schleitheim im Kanton Schaffhausen. Diese Woche haben sie den langen Weg nach Laufenburg auf sich genommen, weil das Arbeiten nach Modell kaum noch angeboten wird. Edyta Nadolska findet:

«Das ist eine gute Gelegenheit. Ich bin überzeugt, dass der menschliche Körper nach wie vor ein Thema ist.»

Ähnlich sieht es Susanna Brogli-Schoder aus Laufenburg, die ihre ersten Aktzeichnungen erstellt. «Ich finde den Körper spannend», sagt sie. Sonst zeichne und skizziere sie nur in den Ferien, aber diese Möglichkeit, zumal in ihrem Wohnort, wolle sie nutzen.

Das Besondere an dem Kurs: Daniel Waldner agiert nicht als Anleiter, sondern lässt selbstständig zeichnen. Die dabei entstehende Eigendynamik führt zu sehenswerten Ergebnissen. Und das Modell? Wird von den Kursteilnehmenden gelobt. Denn Michaela Körner vermag eine Pose sehr lange halten.

Der Kurs findet jeden Mittwoch im März statt, der nächste am 9. März von 19 bis 21 Uhr. Die Gebühr für einen Kurs beträgt 25 Franken, das Material wird vom Museum zur Verfügung gestellt. Pro Kurs können bis zu zwölf Personen teilnehmen. Es hat noch freie Plätze.