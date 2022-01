Laufenburg: Der Stadtlauf findet statt – auf Schweizer Seite

Fricktaler Cup Der Laufenburger Stadtlauf ist zurück – coronabedingt allerdings mit einer veränderten Strecke Der Laufenburger Stadtlauf macht am Sonntag den Auftakt zum Fricktaler Cup 2022. Rund 150 Läuferinnen und Läufer sind schon angemeldet. Der Lauf wird dieses Jahr nur über Schweizer Boden führen, weil die Corona-Auflagen auf deutscher Seite nicht umsetzbar sind. Nils Hinden 29.01.2022, 05.00 Uhr

Beim Laufenburger Stadtlauf sind auch Kinder vertreten. zvg/Aargauer Zeitung

Nachdem der Laufenburger Stadtlauf letzte Saison wegen Corona abgesagt werden musste, sollen am Sonntag wieder über hundert Läuferinnen und Läufer in den Gassen von Laufenburg gegeneinander antreten. Start und Ziel der Laufstrecke sind beim Laufenburger Rathaus in der Laufengasse.

Zwischen 9 und 12.40 Uhr sollen diverse Läufe, von der Piccolo- bis zur Seniorenkategorie, starten. Weiter soll auch für Verpflegung gesorgt sein: So wird in der Turnhalle Burgmatt eine Festwirtschaft zur Verfügung stehen. In der Halle werden dann auch die Garderoben offen sein, damit sich die Läuferinnen und Läufer umkleiden können.

Auftakt zum diesjährigen «Fricktaler Cup»

Für gutes Gelingen sind die Organisatorinnen und Organisatoren der SRB-Veteranen Bezirk Laufenburg und Swiss Cycling Fricktal zuständig. Bernadette Rippstein, Mitorganisatorin und Sekretärin von Swiss Cycling Fricktal, sagt:

«Damit alles reibungslos über die Bühne geht, engagieren sich rund 40 Helferinnen und Helfer. »

Der Laufenburger Stadtlauf ist der Auftakt zum «34. Raiffeisen Fricktaler Cup 2022», der neben dem Stadtlauf noch vier Radrennen umfasst. An allen Wettkämpfen der Serie werden Gesamtwertungspunkte verteilt, wobei ein Streichresultat aus der Wertung entschwindet.

Natürlich könnten interessierte Sportlerinnen und Sportler aber auch nur am Stadtlauf teilnehmen, so Rippstein. Und weiter würde man sich auch über viele Zuschauerinnen und Zuschauer freuen.

Keine Zwei-Länder-Strecke wegen Pandemie

Die Planung erforderte Flexibilität vom Organisationsteam. Denn: Die bisherige Laufstrecke verlief sowohl durch das badische wie auch durch das Schweizer Laufenburg. Bis vor kurzem wollte man auch bei der diesjährigen Austragung auf die bewährte Zwei-Länder-Strecke setzen.

Nun musste man aber wegen der Coronaregeln in Deutschland umsatteln. Diese hätten nämlich für die Durchführung eine 2G-plus-Pflicht für Läuferinnen und Läufer wie für Zuschauerinnen und Zuschauer vorausgesetzt. «Das wäre nicht umsetzbar gewesen», so Bernadette Rippstein.

Über die Brücke wird es dieses Jahr nicht gehen – der Lauf findet nur auf Schweizer Seite statt. zvg/Aargauer Zeitung

So hat man sich entschlossen, die Strecke anzupassen. Die neue Strecke führt nun exklusiv über Schweizer Boden. So werde eine Durchführung ohne Zertifikatspflicht für Teilnehmende wie Besuchende ermöglicht, sagt Bernadette Rippstein. Zudem seien die Runden nun kürzer. Denn:

«Sonst hätten wir wohl Treppen in die Laufstrecke aufnehmen müssen. Das wollten wir aber nicht.»

Rund 150 Anmeldungen sind bis jetzt eingegangen. Nachmeldungen sind gegen eine kleine Gebühr noch möglich.

Zum Vergleich: Bei der letzten Austragung, im Jahr 2019, wurden in Laufenburg 156 Läuferinnen und Läufer gezählt. Für sie hegt Rippstein vor allem einen Wunsch: «Hoffentlich können auch alle teilnehmen.» Denn: Mit Corona wisse man das ja nie so genau. Und weiter: «Dasselbe hoffe ich natürlich für die Helferinnen und Helfer.»